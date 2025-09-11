FBI difunde fotografías del sospechoso vinculado con el asesinato del político y activista Charlie Kirk

Las investigaciones por el asesinato del activista político conservador Charlie Kirk continúan, y este jueves 11 de septiembre, el FBI publicó imágenes del presunto sospechoso del crimen.

A través de sus redes sociales, el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), publicó unas fotografías acompañadas del siguiente mensaje:

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

"Solicitamos la colaboración de la ciudadanía para identificar a este sospechoso en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah".

Además, se está ofreciendo una recompensa de 100 mil dólares para quien proporcione información para dar con el responsable del asesinato.

Las fotos muestran a un hombre, aparentemente, joven; viste pantalones oscuros, camisa negra de manga larga, una gorra negra y lentes de sol oscuros, quien sube por unas escaleras, por lo que las autoridades están trabajando para identificarlo y dar con él.

DISPARÓ DESDE UN EDIFICIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

Horas antes, durante una conferencia de prensa se dio a conocer un video en el que se ve cómo el hombre, que sigue prófugo escapa; además se ve que desde un edificio que está a alrededor de 200 metros del templete donde estaba Kirk se levanta y corre.

También se informó que rastrearon los movimientos del tirador, que una vez consumado el crimen, escapó del techo hasta llegar a un vecindario, donde se perdió en un bosque cercano.

En tanto, en el techo del edificio encontraron un rifle con mirilla de alta potencia, que se cree que el tirador utilizó; se trata de un modelo antiguo de Mauser, calibre 30-06, reportaron agentes federales a medios estadounidenses.

Además, hallaron municiones que contenían mensajes protrasngénero y antifacistas, pero de acuerdo a la Policía, es algo que no se había verificado y que pudo haberse malinterpretado.

Finalmente, la Policía informó que se trató de "un ataque dirigido", pues el atacante disparó desde el techo de un edificio cercano.