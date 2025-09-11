Jair Bolsonaro es sentenciado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula

Por el intento de golpe de Estado en contra de Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en Brasil en 2022, el expresidente Jaír Bolsonaro, fue condenado a 27 años y 11 meses de prisión.

De acuerdo con la información, la condena fue emitida este jueves 11 de septiembre por la sala del Supremo Tribunal (STF), con cuatro votos a favor y uno en contra.

La decisión de sentenciar al líder de la derecha y ultraderecha de país carioca, se basa en la acusación de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder luego de perder las elecciones celebradas en 2022.

Bolsonaro fue señalado como conspirador del golpe de Estado, plan que contemplaba, además, el asesinato de Lula y del juez Alexandre De Moraes.

Como se recordará, Jaír Bolsonaro intentó reelegirse; sin embargo, terminó perdiendo ante Lula da Silva por escaso margen, su intento de ser reelegido.

Junto al expresidente brasileño, otros siete coacusados fueron hallados culpables, entre ellos al exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), Alexandre Ramagem; el excomandante de la Marina, Almir Garnier; el exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, y el exministro de la Oficina de Seguridad Institucional, Augusto Helen.

También el exasesor presidencial y denunciante del intento de golpe de Estado, Mauro Cid; el exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, y el exjefe del Estado Mayor, Walter Souza Braga Netto.

Los cargos que le imputaron al exmandatario Jair Bolsonaro y colaboradores fueron cinco: golpe de Estado, con pena de 4 a 12 años de cárcel; intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, con pena de 4 a 8 años; organización criminal armada, con pena de 3 a 8 años de prisión; deterioro de patrimonio protegido, con pena de 1 a 3 años, y daño calificado contra patrimonio público, con una pena de 6 meses a 3 años de cárcel.

Pese a que sumados los años de cárcel por cargo alcanzaban los 40 años, los magistrados dictaron sentencia de 27 años y 3 meses de cárcel en régimen cerrado.