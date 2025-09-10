VIDEO | Muere devorado por manada de leones en un zoológico; al parecer el cuidador omitió las reglas

Este miércoles se registró una terrible tragedia al interior del zoológico de Bangkok, Tailandia, donde un cuidador perdió la vida, devorado por una manada de leones a los que atendió por años.

De acuerdo con la información se trata de un hombre llamado Jain, de 58 años de edad, y quien alimentó por tres décadas a los felinos del Safari World. También estaba al cargo de los tigres.

El incidente se registró alrededor de las 11:00 horas de ese país, cuando el trabajador, en clara violación al reglamento, bajó de su vehículo a fin de recoger un objeto que se había caído.

Sin embargo, le dio la espalda a la manada y en cuanto se agachó, uno de los leones se le fue encima, lo tiró al suelo y empezó a atacarlo; luego, el resto de los animales se sumó al festín.

El lamentable incidente, que duró 15 minutos, se registró ante la mirada horrorizada de los visitantes del zoológico, así como de otros trabajadores.

Uno de los testigos, Thawatchai Kanchanarin, contó: "La gente pensó que los leones podrían estar tratando de abrazarlo, así que nadie se acercó al área".

Pero en cuanto se dieron cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, en un intento porque lo soltaran, la gente comenzó a gritar, para ahuyentarlos; además, tocaron los cláxones, pero fue en vano.

Cuando por fin llegaron hasta donde Jin estaba, sus compañeros lo rescataron y llevaron al hospital, donde lo declararon muerto a causa de las profundas heridas.

A través de una breve investigación se determinó que el hombre acudió a la zona de los felinos para darles de comer, violando todas las medidas de seguridad.