Joven se regala de cumpleaños una liposucción y muere durante la cirugía

Queriendo verse y sentirse más linda, una joven mujer se regaló de cumpleaños una liposucción e injerto de glúteos; sin embargo, en vez de resultados, encontró la muerte durante la intervención.

Se trata de la joven Marilha Menezes Antunes, de 28 años de edad y originaria de Brasil, quien sucumbió cuando estaba siendo operada en el Hospital Amacor de Campo Grande, al oeste de Río de Janeiro.

La joven era licenciada en Gestión de Recursos Humanos y se empleaba como técnica de seguridad laboral en una aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Galeón; además, tenía un hijo de 6 años y vivía en Ilha do Governador, al norte de la ciudad.

La joven falleció a inicios de la presente semana, y la familia acusó que cuando se presentó la emergencia, no fue asistida inmediatamente, además de que los médicos tardaron en contactar al Servicio de Urgencias Médicas (SAMU).

De acuerdo con Léa Carolina, hermana de la fallecida, el médico que operó a su hermana admitió que durante la liposucción le había perforado un órgano, lo cual se le complicó, por lo que la paciente sufrió de una broncoaspiración, luego se le paró el corazón y dejó de existir.

EVIDENCIAN AL MÉDICO RESPONSABLE

Expuso que la clínica no cuenta con medios para tratar situaciones críticas, por lo que optaron por llamar a una ambulancia externa, pero cuando la situación se complicó.

Léa explicó que el cirujano solo quiso llenar el certificado de defunción y que de inmediato una funeraria se llevara el cadáver; sin embargo, se decidió que se le practicara la autopsia.

El resultado de la necropsia, realizada por el Instittuto Médico-Legal (IML), refiere que la joven paciente falleció como consecuencia que durante la operación le perforaron un riñón, lo que provocó una hemorragia interna.

Respecto a lo ocurrido, la clínica Amacor lamentó la muerte de Marilha y señaló que funciona como “Hospital del Día”; es decir, su centro quirúrgico es rentado por terceros y especificó que el quirófano está totalmente equipado para emergencias cardiovasculares y respiratorias.

Finalmente, la Policía Civil registró el caso y lo llevó a la Comisaría del Consumidor (Decon), donde se inició una averiguación para determinar qué pasó y se finquen responsabilidades.