  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 10 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Tiroteo en secundaria de Estados Unidos deja al menos 3 heridos, 2 en estado crítico

A fin de resguardar la integridad de los demás estudiantes, las autoridades evacuaron a toda la comunidad estudiantil

Sep. 10, 2025
Tiroteo en secundaria de Estados Unidos deja al menos 3 heridos, 2 en estado crítico

Aún estaba reciente el atentado que le costó la vida a Charlie Kirk, activista y cercano colaborador del presidente Donald Trump, y un nuevo incidente en el que se vieron involucradas las armas cimbró a Estados Unidos.

Y es que la tarde de este miércoles 10 de septiembre se registró un nuevo tiroteo en una escuela secundaria en la ciudad de Denver, Colorado.

imagen-cuerpo

De acuerdo con la información, el hecho de violencia ocurrió en la Evergreen High School, con saldo de tres estudiantes heridos, dos de ellos en estado crítico, y no se han registrado fallecimientos.

Respecto al atentado, la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson, los primeros reportes indicaron que además de los alumnos heridos, el atacante podría estar entre ellos; sin embargo, la información no fue confirmada oficialmente.

imagen-cuerpo

PATRULLAS Y AMBULANCIAS RODEARON LA ESCUELA

En cuanto se tuvo el reporte del tiroteo, patrullas de Policía, así como ambulancias se presentaron en el plantel, donde implementaron un fuerte operativo.

Una de las medidas para evitar más lesionados fue la evacuación de toda la comunidad estudiantil bajo resguardo policial; mientras tanto, paramédicos atendían a los heridos y a personas en crisis nerviosa, mientras las patrullas permanecieron en el lugar.

imagen-cuerpo

El área permaneció resguardada por oficiales, y se espera que posteriormente se reporten más detalles tanto de los heridos, como del atacante.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
VIDEO | Muere devorado por manada de leones en un zoológico; al parecer el cuidador omitió las reglas
Internacional / Mundo

VIDEO | Muere devorado por manada de leones en un zoológico; al parecer el cuidador omitió las reglas

Septiembre 10, 2025

Por 30 años el hombre alimentó a los felinos, pero al final acabaron por comerlo; el ataque ocurrió ante turistas y trabajadores del lugar

Joven se regala de cumpleaños una liposucción y muere durante la cirugía
Internacional / Mundo

Joven se regala de cumpleaños una liposucción y muere durante la cirugía

Septiembre 10, 2025

Familiares de la chica acusan que en la clínica no fue asistida inmediatamente, además de que Urgencias fue contactado con demora

VIDEO | Momento exacto del asesinato de Charlie Kirk, líder religioso y aliado de Trump
Internacional / Mundo

VIDEO | Momento exacto del asesinato de Charlie Kirk, líder religioso y aliado de Trump

Septiembre 10, 2025

El también político y activista recibió un disparo en el cuello durante una conferencia en la Universidad de Utah; el sospechoso fue detenido