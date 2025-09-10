Tiroteo en secundaria de Estados Unidos deja al menos 3 heridos, 2 en estado crítico

Aún estaba reciente el atentado que le costó la vida a Charlie Kirk, activista y cercano colaborador del presidente Donald Trump, y un nuevo incidente en el que se vieron involucradas las armas cimbró a Estados Unidos.

Y es que la tarde de este miércoles 10 de septiembre se registró un nuevo tiroteo en una escuela secundaria en la ciudad de Denver, Colorado.

De acuerdo con la información, el hecho de violencia ocurrió en la Evergreen High School, con saldo de tres estudiantes heridos, dos de ellos en estado crítico, y no se han registrado fallecimientos.

Respecto al atentado, la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson, los primeros reportes indicaron que además de los alumnos heridos, el atacante podría estar entre ellos; sin embargo, la información no fue confirmada oficialmente.

PATRULLAS Y AMBULANCIAS RODEARON LA ESCUELA

En cuanto se tuvo el reporte del tiroteo, patrullas de Policía, así como ambulancias se presentaron en el plantel, donde implementaron un fuerte operativo.

Una de las medidas para evitar más lesionados fue la evacuación de toda la comunidad estudiantil bajo resguardo policial; mientras tanto, paramédicos atendían a los heridos y a personas en crisis nerviosa, mientras las patrullas permanecieron en el lugar.

El área permaneció resguardada por oficiales, y se espera que posteriormente se reporten más detalles tanto de los heridos, como del atacante.