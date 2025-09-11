Tiroteo en Academia Naval de Estados Unidos; hay varios heridos

Justo en el día en que se recuerda la tragedia de la Torres Gemelas, que fueron centro de un atentado terrorista perpetrado por Al-Qaeda el fatídico 11 de septiembre de 2001 y que se conoce como el 911, un nuevo tiroteo impacta a Estados Unidos.

Y es que la tarde de este jueves se registró un ataque armado en la Academia Naval de Estados Unidos, ubicada en la ciudad de Annapolis, Maryland, el cual dejó saldo de tres lesionados, uno de ellos fue enviado a un hospital.

Reportes establecen que el probable tirador es un sujeto que fue expulsado de la academia, y quien disfrazado de policía y abrió fuego contra los marinos.

ÚLTIMA HORA?? MÚLTIPLES VÍCTIMAS baleadas en la Academia Naval de EE.UU., un guardiamarina que fue "EXPULADO" de la escuela llegó al campus con un arma, haciéndose pasar por un policía militar.



Aún no conocen el número total de víctimas.

pic.twitter.com/J3kbTKGryn — Liliana Franco (@lilianaf523) September 11, 2025

Las primeras detonaciones se registraron en el edificio donde se alojan los guardiamarinas, Bancroft Hall, donde se desplegó un inmediato operativo para dar con el responsable.

Se presume que entró a los dormitorios, donde tocó las puertas y cuando abrieron, esta acción su arma contra los jóvenes.

En imágenes de televisión se aprecia cómo paramédicos de servicios de emergencia trasladan a uno de los heridos en helicóptero desde los jardines de la escuela.

Durante varias horas y como medida de seguridad, la Academia Naval permaneció cerrada, tanto para estudiantes como para el personal.