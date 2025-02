Pokémon: Las 5 entradas más siniestras de la Pokédex

Estos horrores abarcan Pokémon que secuestran niños, capturan a personas agonizantes para absorber sus almas y una variedad de ideas aterradoras

Por: Brayam Chávez

Al pensar en Pokémon, observamos un universo vibrante donde los jóvenes exploran el mundo en busca de transformarse en expertos entrenadores, donde nadie parece poder sufrir perjuicio. No obstante, el universo de los monstruos de bolsillo esconde horrores que seguramente están fuera de tu imaginación.

Estos horrores abarcan Pokémon que secuestran niños, capturan a personas agonizantes para absorber sus almas y una variedad de ideas tan aterradoras que provocarían escalofríos a cualquiera. Y numerosas de estas historias para no dormir quedan registradas en el Pokédex, que transmite los auténticos motivos que cada uno de estos seres vivos tiene para sobrevivir, independientemente de cuán aviesos sean.

5 ENTRADAS SINIESTRAS DE LA POKÉDEX

Haunter

"Su lengua está hecha de gas. Si lame a su víctima, ésta sufrirá constantes temblores hasta que muere". Consideremos que hemos apresado a un Haunter y lo seleccionamos para luchar. ¿No nos aterraría experimentar su fatal lengüetazo y, en consecuencia, la muerte? A pesar de que sea accidental, este espectro es demasiado riesgoso para mantenerlo cerca.

Kadabra

"Cuentan que una mañana, un niño que tenía poderes extrasensoriales se despertó convertido en Kadabra". No olvidemos la transformación de Kafka, ese sombrío relato de crítica social donde un hombre no podía abandonar su cuarto debido a que se había transformado en una gigantesca cucaracha. Imaginemos que sucede lo mismo con un niño, pero que se transforma en un Pokémon, destino a vivir eternamente bajo la dirección de un entrenador. Y lo que es aún más brutal, si no lo sustituyen por otro Pokémon, nunca podrá progresar, en un tipo de monstruosa esclavitud.

Yveltal

"Cuando su vida se extingue, absorbe la vitalidad de todos los seres vivos y regresa a su forma de crisálida". Este ser inmortal tiene un proceso de vida reflejado en la teoría del caos. Esto es, cuando muere, toda la vida del universo queda destruida por completo, y vuelve a su forma de crisálida. Tras su crecimiento, volverá a transformarse en esta suerte de monstruosa mariposa, y el ciclo volverá a empezar. Algo así como el apocalipsis, pero una y otra vez.

Phantump

"Según una leyenda, son en realidad almas de niños que pasaron a mejor vida tras perderse en el bosque y se convirtieron en Pokémon al habitar un tocón". De hecho, los Pokémon de carácter fantasma poseen relatos sumamente sombríos, y pocas pueden ser más que la leyenda de niños muertos en un sombrío bosque.

Banette

"Solía ser un muñeco de felpa al que abandonaron. Dicen que vive en vertederos de basura y que va buscando al niño que lo tiró en su día". Podría ser muy cruel tirar un muñeco sin más, pero desde nuestro punto de vista, es mucho más buscar revancha contra un niño. El relato de Banette es el clásico de terror.