Pokémon: Dragonite tendrá su propio anime y esta será su fecha de estreno

Por: Brayam Chávez

En la página web oficial del próximo anime de Pokémon, "Dragonite and the Mailman" (Kairyuu to Yuubinya-san), se presentó un video promocional reciente del proyecto.

El video presenta una sección del tema musical principal llamado "Kami Hikouki", compuesto por Suis (Yorushika) y Evan Call, y anuncia que su lanzamiento está previsto para el 27 de febrero a través del canal oficial de YouTube de Pokémon.

UNA NUEVA HISTORIA QUE CONTAR

Además de la delicadeza de su relato, lo que verdaderamente ha generado controversia es que CoMix Wave Films se encarga de la producción. Los aficionados al anime saben que esto implica alta calidad gráfica y sentimientos intensos.

El corto estará dirigido y diseñado por Taku Kimura, en tanto que Asuka Kodai se encargará del diseño de personajes. Evan Call, reconocido por su labor en Violet Evergarden y Frieren, componerá la banda sonora. Además del término del viaje. El tema principal, "Kami Hikoki", promete ser el broche final que convertirá esta breve historia en un recorrido directo hacia el corazón.

¿PUEDE ESTE CORTO ROBARSE EL PROTAGONISMO DEL POKÉMON DAY?

A pesar de que los comerciales de videojuegos suelen predominar en el Pokémon Day, este corto podría transformarse en la auténtica sorpresa del evento. La fusión de una narración conmovedora y un equipo creativo de excelencia podría cautivar no solo a los aficionados a la franquicia, sino también a aquellos que buscan relatos emotivos con una animación excelente.

Con esta estrategia, Pokémon evidencia que su universo continúa transformándose, con la capacidad de cautivar tanto a los aficionados como a los nuevos públicos. No solo entregarán una carta Dragonite y Fuecoco; podrían ser los portavoces de uno de los instantes más inolvidables del año.

SINOPSIS DE LA NUEVA SERIE DE DRAGONITE

El anime se enfoca en Hana, una joven que se fascina por un Dragonite que labora como trabajador de correos. Un día, Hana recibe una carta que no está destinada a nadie, y se dispone a buscar al remitente junto a su leal Fuecoco, dando vueltas por la ciudad.

Investiga que el remitente es un joven llamado Rio, que aparentemente tenía el objetivo de enviar la misiva a su padre, que está laborando en el extranjero, en la región de Kanto. Sin embargo, dado que el cumpleaños del padre está a punto de llegar, parece que no podrá recibir la carta en el tiempo previsto.