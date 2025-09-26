  • 24° C
Viral

La situación provoca un divertido guiño al famoso meme de Spider-Man. Ambos personajes se señalan emocionados gritando: "¡El meme de Spider-Man!"

Sep. 26, 2025
Peacemaker hace canon a Spiderman en el universo DC

La segunda temporada de Peacemaker sigue sorprendiendo a los fans y el sexto episodio ya se ha convertido en uno de los más comentados del año. No solo mantiene el nivel de la primera entrega, sino que dio un paso más allá con algo impensado: incluir a Spider-Man dentro del canon del Universo DC.

EL MOMENTO INESPERADO QUE LO CAMBIÓ TODO

En este episodio, Chris Smith (interpretado por John Cena) se aventura en un nuevo universo tras los sucesos previos. Sus compañeros logran abrir nuevamente el portal interdimensional para seguirlo, pero la verdadera sorpresa llega con Vigilante, quien se encuentra cara a cara con una versión alternativa de sí mismo.

La situación provoca un divertido guiño al famoso meme de Spider-Man. Ambos personajes se señalan emocionados gritando: "¡El meme de Spider-Man!", en clara referencia a la icónica imagen de las variantes del héroe arácnido. Con esta escena, la serie rompe fronteras entre compañías y coloca oficialmente al personaje de Marvel dentro del universo narrativo de DC.

El meme de Spider-Man, popularizado en redes sociales y posteriormente recreado en "Spider-Man: No Way Home", es uno de los momentos más reconocibles de la cultura pop. Ahora, Peacemaker lo utiliza para hacer un crossover simbólico que pocos imaginaban posible.

¿SE ACERCA UN CRUCE ENTRE MARVEL Y DC?

La escena ha desatado todo tipo de reacciones en internet. Para muchos, es un gesto amistoso entre dos gigantes de la industria, pero también despierta la ilusión de un futuro cruce oficial entre Marvel y DC.

Si bien la idea suena lejana, no sería la primera vez que ambas compañías se mencionan mutuamente. En la película Eternals, Marvel ya incluyó referencias directas a Superman y Batman. Ahora, James Gunn responde el guiño con la inclusión de Spider-Man en su serie.

Aunque no se espera la aparición de Tom Holland, Tobey Maguire o Andrew Garfield en el show, el detalle funciona como un regalo simbólico para los fanáticos, consolidando a Peacemaker como una de las series más atrevidas y comentadas del momento.

Brayam Chávez
