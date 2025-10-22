One Piece regresa al streaming y con doblaje en castellano

Netflix continúa fortaleciendo su relación con el universo de One Piece. Después de haber lanzado el exitoso live-action y algunas de las películas más populares de la saga, la plataforma de streaming confirmó que los primeros 61 episodios del anime original llegarán en formato HD y con un nuevo doblaje en castellano.

Esta noticia representa un regreso triunfal para los seguidores de la obra de Eiichiro Oda, quienes ahora podrán revivir los primeros pasos de Luffy y su tripulación con una calidad de imagen mejorada y voces completamente renovadas.

FECHAS DE ESTRENO DE LOS EPISODIOS EN HD

Netflix reveló que los capítulos se lanzarán de manera progresiva. Los primeros 16 episodios estarán disponibles el 15 de noviembre, seguidos por una segunda tanda (episodios 17 al 31) el 15 de diciembre. Finalmente, los episodios 32 al 61 llegarán el 15 de enero de 2026.

Cada lote incluirá las aventuras iniciales de los Sombrero de Paja con un doblaje completamente nuevo en castellano, aunque la compañía aún no ha confirmado quiénes serán los actores que prestarán sus voces a los personajes.

?? ¿DÓNDE ESTÁN NUESTROS NAKAMAS? ??



El primer arco de ONE PIECE East Blue LLEGA A NETFLIX con doblaje en español y remasterizado en HD



· Episodios 1 al 16 — 15 de noviembre

· Episodios 17 al 31 — 15 de diciembre

· Episodios 32 al 61 — 15 de enero https://t.co/6LN1mgMwwo pic.twitter.com/mODCyv0aoE — Netflix España (@NetflixES) October 22, 2025

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA REDESCUBRIR ONE PIECE

Hasta ahora, solo 263 episodios del anime habían sido doblados al castellano, por lo que esta iniciativa podría marcar el inicio de un proceso de remasterización completo. Además de mejorar la calidad visual, se espera que se actualicen las traducciones y los diálogos para ofrecer una experiencia más fiel a la obra original.

Con este movimiento, Netflix se posiciona como el nuevo hogar del universo de One Piece, ofreciendo tanto el anime clásico como la adaptación de acción real.

¿Y QUÉ PASARÁ CON EL LIVE-ACTION DE ONE PIECE?

Mientras los fans celebran la llegada del anime, muchos se preguntan cuándo se estrenará la segunda temporada del live-action protagonizado por Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy. Aunque Netflix ha confirmado oficialmente su regreso, la nueva entrega aún no tiene fecha precisa, y todo apunta a que no llegará antes de 2026.

Sin duda, el futuro de One Piece en Netflix luce prometedor. Con su regreso en HD y un nuevo doblaje en castellano, los fanáticos podrán disfrutar de las aventuras de Luffy y su tripulación como nunca antes.