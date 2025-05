One Piece: El nuevo actor de Franky causa polémica tras el regreso del anime

El regreso del anime de One Piece es algo que todos los fans de manga estaban esperando, ya que tras 6 meses de espera al fin podrían seguir adelante con uno de los arcos más importantes de la historia: Egghead.

Sin embargo, el regreso del anime de One Piece trajo consigo algo que dejó a los fans muy tristes y es que, durante varios meses, el actor de doblaje del ciborg de la tripulación de los sombreros de paja, Kazuki Yao, estaba preocupando a todos debido a sus problemas de salud y sobre todo notando poco a poco el deterioro de su voz durante los últimos capítulos de la serie.

Por lo que, tras todos los problemas, se optaría por cambiar el actor de voz, procurando la salud de Yao.

Kazuki Yao pasaría la batuta a Sabaru Kimura durante la Jump Festa, donde se confirmaría así de manera oficial el cambio de voz.

Franky's new voice actor in today's episode! ?pic.twitter.com/UZY0VWEXIM — Pew (@pewpiece) April 6, 2025

La reacción de los fans tras el cambio

Tras el regreso de One Piece, todos tenían la expectativa de cómo sonaría el nuevo Franky, ya que recordemos que este siempre destacó en el anime por la característica voz de Kazuki Yao, dándole una actitud animada e icónica, mientras que desafortunadamente, esa esencia se vería mermada por la nueva voz.

Muchos fans demostraron su descontento a través de las redes sociales con comentarios del tipo:

"No me gusta nada. ¿Qué le ha pasado? Lo odio".

"No suena como Franky, desafortunadamente".

"Ese no es Franky. Es como si hubieran cogido a un tío random de la calle que no ve One Piece y le pusieran a doblar a Franky".

"El nuevo actor de voz de Franky no está ni siquiera intentando sonar como lo ha hecho el personaje los últimos 20 años. Cada vez que le oigo hablar, sé que no es él. Qué triste".

"Simplemente no parece el mismo personaje. Es muy triste por esto, no voy a mentir".

Evidentemente, la calidad actoral no es algo que se discuta, ya que la nueva voz, Sabaru Kimura, tiene una larga trayectoria trabajando en animes con un nivel actoral impecable y sobre todo muy profesional. Sin embargo, es difícil no ver a Franky y pensar en su icónica voz que lo ha acompañado por más de 20 años, y no cabe duda de que los fans tardarán algo en acostumbrarse dado los antecedentes, pero deberá tenerse resignación y esperar que no suceda con otro mugiwara más.