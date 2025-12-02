Navidad 2025: ¿Cómo evitar deudas y controlar tus gastos en diciembre?

Diciembre en México es conocido como mes de fiestas con reuniones familiares, cenas, intercambios, decoración y compras de último momento. Sin embargo, también es uno de los meses que más presiona el bolsillo de las familias.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los hogares destinan en promedio más de 19 mil pesos tan solo en comida, regalos y adornos navideños, una cantidad que puede desestabilizar las finanzas personales si no se administra con estrategia.

DESESTABILIZACIÓN DE FINANZAS

La emoción por las celebraciones suele llevar a gastos impulsivos y al uso excesivo del crédito, lo que provoca que la cuesta de enero llegue más temprano de lo esperado. Antes de dejarse llevar por las fiestas, especialistas recomiendan detenerse y replantear prioridades.

La organización, la claridad en tus metas y la toma de decisiones conscientes pueden marcar la diferencia entre una Navidad disfrutada y una llena de preocupaciones financieras. Para ayudarte a evitar los excesos, aquí te presentamos cuatro consejos prácticos que te permitirán mantener el control.

CONSEJOS PARA CUIDAR TUS FINANZAS PERSONALES EN NAVIDAD

PRIORIZAR LO ESENCIAL

El bienestar familiar tiene mucho más valor que los regalos costosos. Compartir tiempo, preparar una cena especial o realizar actividades en conjunto puede crear recuerdos más valiosos que cualquier compra. Enfócate en lo que realmente aporta a tu vida y evita gastos innecesarios.

ESTABLECER UN PRESUPUESTO CLARO

Define cuánto puedes gastar en comida, regalos y celebraciones. Fija límites realistas y respétalos. Incluso puedes apartar el dinero en efectivo con anticipación para evitar tentaciones o cargos adicionales con tarjetas de crédito.

ANTICIPARSE Y ORGANIZAR GASTOS

Dividir las compras en categorías eventos, regalos, viajes, decoración y haz listas para evitar compras de último momento que suelen ser más caras. Planear con tiempo también te permite aprovechar ofertas sin afectar tu flujo de dinero.

OPTAR POR REGALOS CREATIVOS O HECHOS A MANO

Un detalle personalizado, una carta o una cena hecha por ti pueden tener un valor emocional mayor que un obsequio costoso. Además, este tipo de regalos reduce significativamente el gasto sin perder el espíritu de la temporada.

Planear con anticipación, consumir con responsabilidad y poner en primer plano el bienestar familiar permitirá disfrutar de un diciembre lleno de alegría sin provocar estrés financiero en enero.