Viral

Los mejores Pueblos Mágicos para visitar en diciembre: destinos ideales para cerrar el año

Desde climas invernales con paisajes nevados, hasta rincones cálidos bañados por el sol, México ofrece destinos ideales para disfrutar las vacaciones

Nov. 24, 2025
Los mejores Pueblos Mágicos para visitar en diciembre: destinos ideales para cerrar el año

Con la llegada de las vacaciones decembrinas, millones de estudiantes y trabajadores en todo el país se preparan para disfrutar unos días de descanso. Ya sea para vivir una Navidad tradicional, recibir el Año Nuevo en un entorno único o simplemente desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad, los Pueblos Mágicos de México ofrecen opciones para todos los gustos: desde climas invernales con paisajes nevados, hasta rincones cálidos bañados por el sol.

A partir del viernes 19 de diciembre, escuelas y muchas empresas iniciarán su periodo vacacional, lo que convierte a estas fechas en el momento ideal para planear una escapada.

MEJORES PUEBLOS MÁGICOS PARA VISITAR EN DICIEMBRE

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO

Considerado una parada obligatoria, este Pueblo Mágico se transforma durante las fiestas decembrinas. Sus calles, arquitectura colonial y ambiente festivo atraen a miles de turistas que buscan despedir el año entre celebraciones, gastronomía y actividades como paseos en bicicleta, vuelos en globo o visitas a sus famosas aguas termales.

PEÑA DE BERNAL, QUERÉTARO

Ideal para quienes buscan conexión espiritual y tranquilidad. Sus calles coloridas, gastronomía tradicional y el imponente monolito, el tercero más grande del mundo, hacen de este lugar un destino perfecto para recargar energías antes de iniciar un nuevo año.

imagen-cuerpo

XICOTEPEC, PUEBLA

Rodeado de montañas, cascadas y vegetación abundante, Xicotepec es la opción perfecta para los amantes de la naturaleza. Durante diciembre, el pueblo ofrece eventos y actividades familiares que acompañan sus impresionantes paisajes.

CREEL, CHIHUAHUA

Emblema de la cultura tarahumara y puerta de entrada a las Barrancas del Cobre, Creel es uno de los destinos más espectaculares para disfrutar la temporada invernal. Sus paisajes nevados, el teleférico más grande de Latinoamérica y su clima extremo lo convierten en una experiencia imperdible.

imagen-cuerpo

MEXIQUILLO, DURANGO

Ubicado a dos horas de la capital duranguense, Mexiquillo es uno de los pocos lugares del país donde es posible presenciar la caída de nieve. Sus miradores, formaciones rocosas y cascadas, algunas de hasta 20 metros de altura, lo convierten en un paraíso para los amantes del campismo y la aventura.

ARTEAGA, COAHUILA

Conocido como "La Suiza de México", este tesoro escondido combina montañas, bosques y actividades al aire libre que lo hacen un paraíso invernal. Hospedarse en una de sus cabañas es casi una tradición para quienes buscan experiencias más íntimas y frías. También es posible practicar ciclismo de montaña, rappel e incluso esquí.

imagen-cuerpo

Con estas alternativas, no hay excusa para no aprovechar las vacaciones de diciembre y descubrir un nuevo rincón del país. México cuenta con Pueblos Mágicos que, sin importar tus preferencias, harán de tus fiestas decembrinas una experiencia inolvidable.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

