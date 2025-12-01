Navidad 2025: estas son las 5 mejores películas navideñas para ver durante esta temporada

La llegada de diciembre marca oficialmente el inicio de la temporada más acogedora del año. Y, como ya es tradición, Netflix vuelve a convertirse en el refugio perfecto para quienes buscan sumergirse en historias llenas de magia, risas, aventuras y ese toque nostálgico que solo el cine navideño puede ofrecer.

Entre estrenos recientes y títulos que ya se han ganado el cariño del público, la plataforma reúne una amplia selección para disfrutar en familia, en pareja o incluso en una tarde de descanso. Pero elegir la película perfecta puede ser complicado cuando cada año aparecen nuevas propuestas que buscan convertirse en clásicos modernos.

Para ayudarte con esa decisión, hemos reunido cinco de las producciones navideñas mejor valoradas por la crítica y los usuarios, ideales para acompañar estas fiestas.

PELÍCULAS NAVIDEÑAS PARA VER DURANTE ESTA TEMPORADA

Klaus (2019)

Una de las películas animadas más queridas de la plataforma. La historia sigue a un joven cartero que, sin querer, desencadena el origen de Papá Noel. Su estilo visual dibujado a mano y su narrativa cargada de humor y calidez han hecho que muchos la consideren un clásico contemporáneo de Navidad.

Jingle Jangle: una mágica Navidad (2020)

Este musical lleno de color, fantasía y emoción cuenta la historia de un inventor de juguetes que, tras una traición del pasado, encuentra una nueva oportunidad gracias a su talentosa nieta. Es una película vibrante que celebra la creatividad, la familia y la esperanza.

Navidad Xtraterrestre (2020)

Con un toque de humor y ciencia ficción, esta animación presenta a un grupo de alienígenas que intenta robar la gravedad de la Tierra para salirse con la suya. Todo cambia cuando un pequeño extraterrestre descubre que el espíritu navideño podría ser la clave para salvar al planeta. Una opción divertida y ligera para toda la familia.

¿Quién mató a Santa? Un misterio navideño en Murderville (2022)

Este especial navideño combina misterio, comedia e improvisación. La historia sigue un caso absurdo y lleno de enredos que gira en torno a la muerte de Santa. Maya Rudolph destaca por su carisma y humor, convirtiéndose en una de las grandes razones para ver este peculiar contenido festivo.

La fiesta de los siete peces (2019)

Ambientada en una tradicional celebración italiana, esta cinta muestra cómo la familia Oliverio se prepara para su famosa Fiesta de los Siete Peces. Es una historia cálida y familiar que mezcla romance, tradiciones y ese encanto íntimo que suele envolver las cenas de Navidad.