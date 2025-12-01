¿El frío realmente causa resfriados? La ciencia explica la verdad detrás del mito

Durante décadas, la idea de que "el frío enferma" se transmitió como verdad absoluta. Padres, abuelos y maestros repitieron que caminar descalzo, no usar suéter o salir con el cabello mojado garantizaba un resfriado.

Sin embargo, la evidencia científica desmontó por completo esta creencia y mostró cómo funcionan realmente los contagios.

¿QUÉ PROVOCA EL REFRIADO COMÚN?

El resfriado común es una infección del tracto respiratorio superior, causada exclusivamente por virus. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 200 virus pueden provocarlo, aunque los rinovirus son los principales responsables.

Estos patógenos se transmiten mediante gotas respiratorias que se liberan al hablar, toser o estornudar, pero también al tocar superficies contaminadas y llevar las manos a ojos, nariz o boca, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ningún momento mencionan caminar descalzo o exponerse al frío como factores causantes.

La ciencia es contundente: una persona solo puede resfriarse si entra en contacto con un virus respiratorio. Pasar frío, abrir ventanas o salir sin abrigo no generan virus, por lo que no pueden causar la infección por sí solos.

¿POR QUÉ ENTONCES CREEMOS QUE EL FRÍO "ENFERMA"?

La asociación cultural entre invierno y resfriados tiene explicación, pero no por la temperatura en sí. Estudios como uno publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2015 mostraron que el aire frío puede disminuir la respuesta inmune de la mucosa nasal.

La vasoconstricción y la reducción del movimiento ciliar hacen más fácil que un virus ya presente pueda replicarse. Es decir, el frío no crea la infección, pero puede favorecerla si ya hubo exposición viral.

A esto se suma que la humedad absoluta disminuye en invierno, un factor que permite que virus como la influenza sean más estables y sobrevivan más tiempo, según investigaciones del Journal of Virology. Esta coincidencia temporal reforzó la idea de que el clima era el culpable.

FACTORES QUE OCASIONAN LOS REFRIADOS

Durante el invierno pasamos más tiempo en interiores. Esa cercanía facilita la transmisión viral de persona a persona. Una revisión de 24 estudios sobre ambientes interiores señaló que la baja humedad prolonga la supervivencia de varios virus respiratorios.

Además, investigaciones en sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) concluyeron que la ventilación pobre, la filtración deficiente y el aire excesivamente seco pueden convertirse en condiciones ideales para contagios, sobre todo cuando ya hay virus circulando.

Incluso se ha observado que la exposición prolongada a aire frío en interiores mal regulados agrava daños respiratorios tras una infección.

En ambientes secos, frecuentes en invierno por calefacción intensa, la mucosa nasal pierde eficacia defensiva: produce menos moco, los cilios se vuelven menos funcionales y la barrera natural frente a virus se debilita.

Estudios sobre influenza A demostraron que en aire seco los virus permanecen viables por más tiempo, aumentando el riesgo de infección si ya existe contacto viral.

El invierno crea condiciones ambientales y sociales que favorecen su transmisión y supervivencia. Entender esta diferencia ayuda a derribar mitos y a enfocarnos en lo que realmente funciona: buena ventilación, lavado de manos, evitar tocarse la cara y mantener ambientes interiores con humedad equilibrada.