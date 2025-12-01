¿Por qué se celebran las posadas en México? El origen y elementos esenciales de esta tradición decembrina

La Navidad en México es, además de una temporada de unión familiar, una época profundamente marcada por tradiciones que han perdurado por siglos. En cada hogar mexicano no pueden faltar el ponche caliente, las piñatas en forma de estrella, los cantos, las luces y la convivencia en torno a un gran festín.

Entre todas estas costumbres, hay una que anuncia el inicio formal de las celebraciones decembrinas: las posadas, fiestas populares que mezclan rituales coloniales, raíces indígenas y símbolos cristianos que hoy forman parte esencial de la identidad cultural del país.

INICIO DE LAS POSADAS NAVIDEÑAS

Estas celebraciones, que comienzan cada 16 de diciembre y culminan el día 24, forman parte de una tradición adoptada en México desde la época virreinal y que, con el paso del tiempo, se ha transformado sin perder su esencia.

Ya sea en barrios, casas, templos, empresas o reuniones entre amigos, las posadas siguen siendo un espacio para rezar, cantar, compartir alimentos típicos y romper la tradicional piñata.

ORIGEN DE LAS POSADAS EN MÉXICO

Las posadas son, en esencia, la novena de Navidad, un periodo de nueve días que recuerda el peregrinaje que María y José realizaron rumbo a Belén antes del nacimiento de Jesús. La tradición católica señala que este viaje duró nueve días, razón por la cual este número se mantiene hasta hoy.

Sin embargo, las posadas no tienen solo un origen religioso. De acuerdo con la investigadora Sonia Iglesias y Cabrera, en su obra Navidades mexicanas, estas celebraciones articulan elementos coloniales e indígenas, pues en tiempos del pueblo mexica ya existían festividades relacionadas con el solsticio de invierno, dedicadas al nacimiento del sol entre el 20 y 23 de diciembre.

Cuando los colonizadores llegaron a México, notaron la coincidencia de fechas y, aprovechando ese paralelismo, sustituyeron la figura de Huitzilopochtli dios del sol por la historia de María y José, ampliando la celebración de tres a nueve días para simbolizar el embarazo de la Virgen María.

¿QUÉ SE HACE EN UNA POSADA?

Tradicionalmente, las posadas iniciaban con una procesión desde la iglesia hacia distintas casas. Los asistentes, iluminados por velas, seguían imágenes de María y José conocidos como los Santos Peregrinos mientras rezaban el Santo Rosario.

Al llegar al hogar elegido, los participantes se dividían en dos grupos: los peregrinos y quienes "dan posada". A través de un canto responsorial se solicita albergue una y otra vez, hasta que finalmente se abre la puerta simbolizando que María y José han encontrado refugio.

Hoy, aunque algunas costumbres se han adaptado, el espíritu permanece: rezos, cantos, convivencia, villancicos, comida tradicional y por supuesto, la esperada ruptura de la piñata.

ELEMENTOS QUE NO PUEDEN FALTAR EN UNA POSADA MEXICANA

Para mantener viva la tradición, una posada debe incluir:

Ponche de frutas

Tamales y comida tradicional

Piñata de siete picos

Bolsas de dulces, naranjas y cacahuates

Velas

Villancicos y cantos

Disfraces o imágenes de los Santos Peregrinos

Nacimiento o escena de natividad

Figura del Niño Dios

Además, no puede faltar el elemento más vistoso de la celebración; la piñata, con su forma tradicional de estrella de siete picos, donde cada punta representa uno de los siete pecados capitales.