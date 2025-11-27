  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 27 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Posadas navideñas ¿En qué fecha inician oficialmente, según la tradición católica?

Aunque en la actualidad la mayoría de las personas las asociamos con villancicos y piñatas, su verdadero origen es mucho más antiguo y ritual

Nov. 27, 2025
Posadas navideñas ¿En qué fecha inician oficialmente, según la tradición católica?

Las posadas navideñas son una de las tradiciones más arraigadas y queridas en México, donde el ponche caliente, las piñatas de siete picos, los aguinaldos (bolsitas de dulces), las velitas de colores, las luces de bengala y los antojitos como tamales y buñuelos, son los principales protagonistas que llenan de emoción a los mexicanos.

Pero más allá de la alegría y la convivencia, las posadas navideñas tienen una fecha oficial para comenzar y un profundo significado histórico.

¿CUÁNDO COMIENZAN LAS POSADAS EN MÉXICO ESTE 2025?

De acuerdo con la tradición católica establecida desde la época colonial, las posadas inician el martes 16 de diciembre y concluyen la noche del 24 de diciembre, es decir, en Nochebuena.

Este periodo de nueve días simboliza los nueve meses de embarazo de María antes del nacimiento de Jesús. Muchas familias celebran la última posada con sus vecinos o comunidades, mientras que otras la integran como parte del ambiente previo a la cena navideña.

¿CUÁL ES EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LAS POSADAS?

Aunque hoy las asociamos con villancicos y piñatas, su origen es mucho más antiguo y ritual. Antes de la llegada de los españoles, los mexicas realizaban en diciembre una festividad dedicada a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y del Sol.

Esta celebración iniciaba el 6 de diciembre, duraba 20 días y consistía en adornar árboles frutales con banderas y colocar estandartes en el templo principal.

Con la conquista, las prácticas indígenas se fusionaron con la evangelización católica. Las antiguas fiestas se transformaron en las "misas de aguinaldo", celebraciones que buscaban preparar espiritualmente a los fieles para la Navidad.

Tras la Independencia de México, la asistencia a estas misas disminuyó casi por completo, pero la tradición sobrevivió gracias a las comunidades, que la adaptaron al entorno doméstico.

Así nacieron las posadas tal como se conocen hoy: celebraciones familiares, vecinales y profundamente comunitarias.

Durante una posada tradicional, niños, jóvenes y adultos realizan una pequeña peregrinación con velas o luces, acompañando imágenes de María, José y, en algunas regiones, del Niño Jesús.

Se entonan letanías y cantos mientras se reproduce simbólicamente el acto de "pedir posada", un gesto que representa la hospitalidad y la apertura del hogar a quienes lo necesitan.

La letanía más conocida inicia con el verso "En el nombre del cielo, os pido posada...", un canto que divide a los participantes en dos grupos: los que peregrinan y los que representan a los hospedadores.

Al final, ambos se unen para romper la piñata, compartir el ponche y celebrar el inicio de la Navidad al estilo mexicano.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
¿Sheinbaum irá al Sorteo de Grupos del Mundial 2026 en Washington?
Nacional / México

¿Sheinbaum irá al Sorteo de Grupos del Mundial 2026 en Washington?

Noviembre 27, 2025

Esta mañana, mandatarios de CDMX, Jalisco y Nuevo León presentaron los avances de infraestructura rumbo al Mundial 2026

¿Renuncia Gertz Manero a la FGR? Sheinbaum aclara que recibió una carta del Senado
Nacional / México

¿Renuncia Gertz Manero a la FGR? Sheinbaum aclara que recibió una carta del Senado

Noviembre 27, 2025

Sin adelantar detalles, señaló que el documento está siendo analizado junto con la Consejería Jurídica y que será mañana compartirá más información

Sheinbaum anuncia que aumentarán rutas de vuelos y movilidad en México previo al Mundial 2026
Nacional / México

Sheinbaum anuncia que aumentarán rutas de vuelos y movilidad en México previo al Mundial 2026

Noviembre 27, 2025

La mandataria resaltó la importancia de la conectividad aérea para responder a la enorme demanda de los tres países sede del evento deportivo