¿Sheinbaum irá al Sorteo de Grupos del Mundial 2026 en Washington?

Esta mañana, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reunieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; y el mandatario de Nuevo León, Samuel García. Los tres expusieron en conjunto los avances y preparativos que se realizan en México rumbo al Mundial de 2026, detallando obras, mejoras en infraestructura y acciones de coordinación entre los gobiernos locales y la Federación.

Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó la posibilidad de asistir el próximo 5 de diciembre al Sorteo de Grupos del Mundial 2026, que se celebrará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, Estados Unidos.

¿SHEINBAUM IRA AL SORTEO DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026 EN WASHINGTON?

Aunque existe una invitación formal de la FIFA, la mandataria aclaró que el viaje aún no está confirmado y será hasta el miércoles cuando anuncie su decisión.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum explicó que su asistencia dependerá, entre otros factores, de si al evento acuden el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney, ya que una eventual coincidencia marcaría su primer encuentro cara a cara con el mandatario estadounidense.

Subrayó que por ahora no está prevista ninguna reunión bilateral y que su presencia tendría como fin principal participar en el sorteo.

MÉXICO, SEDE DEL PARTIDO INAUGURAL

El sorteo definirá la agenda completa del torneo y permitirá conocer al rival de México en el partido inaugural del 11 de junio de 2026, que se disputará en el Estadio Azteca, el primer recinto del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas.

Ante la pregunta de qué selecciones le gustaría ver jugar en territorio mexicano, Sheinbaum respondió que México "es amigo de todos los países del mundo" y que no tiene preferencia por alguna selección en particular.

NUEVO LEÓN QUIERE AL CAMPEÓN DEL MUNDO ARGENTINA

En la misma conferencia estuvo presente el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien expresó su deseo de que la campeona del mundo, Argentina, encabece la lista de selecciones que podrían jugar en el Estadio de Monterrey. En caso de que no sea así, dijo que espera recibir a España, Brasil o Francia, potencias futbolísticas.

Recordó que en la Presa de la Boca se encuentra el Centro de Alto Rendimiento de Rayados, que será sede de entrenamiento de alguna selección que juegue en la región. Además, invitó a Sheinbaum a visitar Monterrey en marzo, cuando se celebrarán los repechajes mundialistas los días 26 y 29 de marzo.

La definición sobre la asistencia de la presidenta al sorteo se dará en las próximas horas, mientras México afina los preparativos para recibir la Copa del Mundo de 2026.