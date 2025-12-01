Muñeca Lele: una joya artesanal mexicana que recorre el mundo; ¿sabes que significa su nombre?

La muñeca Lele, símbolo de la identidad otomí y una de las artesanías más queridas de México, se ha convertido en un referente cultural que hoy recorre el mundo como representante del trabajo y la creatividad de miles de mujeres artesanas.

Con el paso del tiempo, Lele se consolidó como un símbolo del esfuerzo de miles de mujeres artesanas que han mantenido viva esta tradición.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DEL NOMBRE DE LA MUÑECA LELE?

Su nombre, que en hñahñu idioma indígena de México significa “bebé”, ha trascendido fronteras y se ha posicionado como un emblema nacional de la diversidad étnica y lingüística del país.

Originaria de Santiago de Mexquititlán, en el municipio de Amealco, Querétaro, Lele es el resultado de una fusión entre tradiciones prehispánicas y elementos introducidos durante la época colonial. Se cree que las primeras muñecas fueron elaboradas con materiales como arcilla, palma y cabello de maíz, y se colocaban en las tumbas de niños para alejar malos espíritus. Con la llegada de los españoles, estas figuras comenzaron a comercializarse como alternativa local frente a los juguetes importados.

Sus largas trenzas decoradas con listones multicolores, la corona de lazos, su vestimenta típica y su característico pañal hacen de ella una pieza única que refleja la esencia de la región. Hoy, su producción no solo se mantiene en Querétaro, sino también en entidades como Hidalgo, Veracruz y el Estado de México.

JOYA ARTESANAL MEXICANA QUE RECORRE EL MUNDO

El reconocimiento internacional de Lele se fortaleció con la iniciativa #LelePorElMundo, impulsada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para promover el arte popular mexicano a través de su red de embajadas y consulados. Su recorrido comenzó en Bakú, Azerbaiyán, y desde entonces ha visitado los cinco continentes como embajadora del patrimonio cultural mexicano.

El objetivo del proyecto es revalorizar el trabajo artesanal y difundir las tradiciones de las comunidades indígenas desde una perspectiva local, con el respaldo institucional del Gobierno de México. Esta estrategia, impulsada durante la gestión del entonces canciller Marcelo Ebrard, busca posicionar a Lele como un referente de diplomacia pública y un vínculo entre México y el mundo.

¿CÓMO RECONOCER A UNA AUTÉNTICA MUÑECA LELE?

La elaboración de cada muñeca es un proceso detallado que puede tomar desde dos hasta varias horas, e incluso semanas cuando incluye bordados o técnicas de telar de cintura. Una Lele auténtica presenta características distintivas:

Cuerpo de tela popelina. Blusa blanca elaborada de cambaya, con bordado de espiga y encaje en cuello, puños y cintura. Falda amplia acompañada de un delantal que puede ser de popelina, seda o tela plisada. Peinado tradicional: dos trenzas cruzadas sobre la cabeza, adornadas con listones de colores que forman una corona. Rostro bordado con ojos, nariz y boca. Algunas incluyen rebozo o sombrero blanco. Un detalle esencial: siempre porta su pañal de bebé.

Gracias al esfuerzo de las artesanas otomíes, Lele fue declarada Patrimonio Cultural de Querétaro el 18 de abril de 2018 y cuenta con su propio museo en Amealco. Asimismo, ha sido reconocida como Patrimonio Intangible de la Humanidad, reafirmando su valor histórico, cultural y emocional.