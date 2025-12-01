Google se pone en modo navideño con un doodle que le da la bienvenida a diciembre

Google recibió este lunes 1 de diciembre de 2025 con un Doodle especial que marca oficialmente el inicio del último mes del año y el modo navideño en la plataforma.

DOODLE NAVIDEÑO 2025

El logotipo tradicional de la compañía apareció decorado con una guirnalda de luces festivas en tonos rojo, amarillo, verde, azul y rosa. Todas las luces están encendidas, creando un ambiente cálido y alegre que refleja perfectamente el espíritu de las fiestas decembrinas.

Este diseño puede verse en gran parte de Latinoamérica, incluyendo México, Colombia, Argentina y Perú, así como en Estados Unidos, regiones de Europa, Asia, África y Oceanía.

LA TRADICIÓN DE GOOGLE

Como es habitual, Google aprovecha fechas clave para sorprender a los usuarios con intervenciones visuales en su página principal, recordando celebraciones, aniversarios, momentos históricos o tradiciones culturales.

Los Doodles se han convertido en una firma creativa de Google. Su objetivo es simple: conectar con los usuarios mediante ilustraciones originales que dan un respiro visual y celebran lo que está pasando en el mundo. Y diciembre, con toda su carga simbólica, siempre ocupa un lugar especial.

¿CÓMO HAN SIDO LOS DOODLES NAVIDEÑOS EN AÑOS ANTERIORES?

La tradición decembrina de Google incluye diseños que varían entre lo lúdico, lo cultural y lo nostálgico:

En 2019, la compañía presentó un Doodle con un pequeño personaje en una base dorada, interactuando con el logotipo en una escena colorida y festiva.

con un pequeño personaje en una base dorada, interactuando con el logotipo en una escena colorida y festiva. Un año antes, en 2018, optó por un paisaje nocturno azul lleno de estrellas , casas iluminadas y nubes, evocando la serenidad de los pueblos en temporada navideña.

lleno de , y nubes, evocando la en temporada navideña. En 2017, Google eligió un estilo artesanal , rodeando su nombre con hojas , ramas , animales y detalles que recordaban bordados tradicionales .

eligió un , rodeando su nombre con , , y detalles que recordaban . Para 2016, el diseño mostró personajes redondos y simpáticos colocados en los arcos de un edificio cubierto de nieve , cada uno realizando distintas acciones .

y colocados en los cubierto de , cada uno realizando distintas . Y en 2015, el estilo geométrico dominó la escena, creando paisajes nevados con construcciones triangulares y patrones circulares decorados con luces .

dominó la escena, creando con y decorados con . Incluso en 2014, el logotipo apareció sobre una cinta azul decorativa, mientras un personaje jalaba un trineo lleno de regalos, una imagen clásica de las festividades.

EL ORIGEN DE LOS DOODLES: DE UN FESTIVAL A UNA TENDENCIA GLOBAL

Los Doodles nacieron en 1998, cuando Larry Page y Sergey Brin modificaron el logotipo para avisar que estarían fuera de la oficina asistiendo al festival Burning Man. Aquella intervención improvisada se volvió el inicio de una de las tradiciones más reconocidas de Google.

Con los años, los diseños se profesionalizaron y dieron vida al equipo de "doodlers", un grupo de ilustradores e ingenieros encargados de crear estas intervenciones para audiencias globales.

Desde conmemoraciones históricas y logros científicos, hasta celebraciones culturales específicas de cada país, los Doodles se han convertido en un sello visual de la compañía.

Hoy, Google vuelve a recordarnos con su Doodle navideño que diciembre llega cargado de luz, creatividad y el inevitable cierre de ciclo que anuncia el fin de 2025. Una tradición digital que millones de usuarios esperan cada año y que mantiene vivo el encanto de las fiestas desde la pantalla.