¿Cómo usar el Muérdago bajo la almohada? La milenaria tradición irlandesa para encontrar el amor verdadero

En estas fechas decembrinas, el muérdago vuelve a ocupar un lugar central en rituales, decoraciones y creencias románticas que han sobrevivido siglos. Aunque hoy lo asociamos principalmente con el clásico beso navideño, esta planta milenaria esconde un legado profundo.

El muérdago atraviesa culturas, mitologías y costumbres que aún persisten, incluyendo una práctica irlandesa que promete ayudar a encontrar al amor verdadero: colocar una ramita bajo la almohada para soñar con la futura pareja.

TRADICIÓN DE MUÉRDAGO

Desde las antiguas culturas celtas hasta la era victoriana, el muérdago ha sido visto como una planta sagrada. Los druidas lo llamaban "Allheal" por sus supuestos poderes curativos, mientras que en las leyendas nórdicas se le atribuía incluso la capacidad de resucitar a los muertos, como ocurrió con Balder, el dios del sol de verano, gracias a las lágrimas de su madre, Frigga. Fue precisamente ella quien, en agradecimiento, convirtió al muérdago en un símbolo de amor y prometió besar a quienes se colocaran bajo él.

Ya en los siglos XVIII y XIX, en Inglaterra y Gales se colgaban elaboradas "ramas de besos" adornadas con bayas, manzanas, velas y flores de papel. La tradición dictaba que cada beso robado bajo la rama requería arrancar una baya; una vez agotadas, los besos terminaban.

MUÉRDAGO BAJO LA ALMOHADA

Una de las costumbres más difundidas en Irlanda y otras regiones del Reino Unido señala que las mujeres solteras pueden colocar una ramita de muérdago bajo su almohada durante la noche, especialmente en diciembre y en Año Nuevo.

La creencia dicta que:

Soñarán con la persona que será su futuro amor .

. Si logran ver un rostro claramente, ese podría ser su " príncipe encantador ".

". Si no aparece nadie, significa que deberán esperar un año más para conocer a su pareja ideal.

Se trata de un gesto similar al del "hada de los dientes", pero enfocado en el corazón: no se espera un regalo, sino una revelación sentimental.

¿CÓMO USAR EL MUÉRDAGO BAJO LA ALMOHADA? LA ELIGE UNA RAMITA DE MUÉRDAGO FRESCO.

Colocar envuelta en un pequeño paño blanco o bolsa de tela.

Poner bajo la almohada antes de dormir.

Pensar en el amor verdadero o en la vida sentimental que se desea atraer.

A la mañana siguiente, guardar la ramita en un lugar seguro o quemarla para "sellar" el mensaje del sueño.

El muérdago continúa siendo un emblema de paz, unión y afecto, especialmente durante el invierno. Ya sea como adorno navideño, como símbolo romántico o como protagonista de rituales ancestrales, su presencia en los hogares mantiene vivas tradiciones que han viajado desde los druidas celtas hasta nuestros días.