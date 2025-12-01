¡Sonic regresa al cine! Paramount anuncia nueva cinta expandiendo el universo cinematográfico del erizo

Con el entusiasmo que han generado sus últimas apariciones en la pantalla grande, Sonic vuelve a colocarse en el centro de la conversación. Paramount Pictures confirmó que una nueva película del universo del famoso erizo azul ya está en desarrollo, lo que apunta a una expansión aún más ambiciosa de su franquicia cinematográfica.

UN ÉXITO QUE IMPULSA NUEVAS HISTORIAS

El anuncio no sorprende del todo. Tras el rotundo triunfo de Sonic 3, que logró superar los 492 millones de dólares en taquilla mundial y consolidarse como una de las películas más exitosas del 2024, era cuestión de tiempo para que el estudio apostara por más proyectos. La acogida del público y el creciente interés por el personaje impulsaron la confirmación de Sonic 4, pero eso no es todo: ahora también se asoma lo que podría ser el primer spin-off cinematográfico de la saga.

UN PROYECTO SIN TÍTULO PARA 2028

De acuerdo con el medio especializado Variety, Paramount añadió a su calendario una cinta aún sin título perteneciente al universo de Sonic. Su estreno está programado para el 22 de diciembre del 2028, apenas un mes después del lanzamiento de otra película del mismo estudio relacionada con las Tortugas Ninja.

Aunque no se han dado detalles oficiales, la información salió a la luz gracias a Neal H. Moritz, productor de la trilogía original de Sonic y actualmente involucrado en la nueva propuesta de las Tortugas Ninja.

¿UN SPIN-OFF O UN CROSSOVER SOÑADO?

Los fans ya comenzaron a especular qué rumbo tomará esta misteriosa producción. Una de las teorías más fuertes apunta a un spin-off centrado en Shadow, personaje que ha ganado enorme popularidad desde su aparición en la saga cinematográfica. Otros creen que podría tratarse de una cinta que cumpla un viejo deseo: un crossover de videojuegos al estilo épico, reuniendo a héroes icónicos en una sola historia.

Paramount ha expresado anteriormente su intención de construir un universo cohesivo y masivo, comparable al impacto del UCM. Toby Ascher, productor ejecutivo, llegó a declarar que quieren que las películas de Sonic se conviertan en eventos épicos, capaces de reunir a fans de todas las edades.

UN UNIVERSO QUE SIGUE CRECIENDO

Aunque esta nueva cinta sería el primer spin-off en la pantalla grande, no es la primera expansión del universo fuera de la trilogía original. En 2024, Paramount lanzó una miniserie enfocada en Knuckles, explorando su integración al equipo de Sonic y su adaptación a la vida en la Tierra.

Mientras tanto, Sonic 4 está programada para estrenarse el 19 de marzo del 2027, lo que indica que el universo fílmico del erizo continuará creciendo al menos por varios años más.