VIDEO | joven muere atacado por una leona tras entrar a su jaula en un zoológico de Brasil

Un trágico incidente sucedió este domingo en el zoológico Parque Arruda Câmara, conocido como Bica, en João Pessoa (Paraíba), cuando un joven de 19 años murió tras ingresar ilegalmente al recinto de una leona y ser atacado mortalmente.

El zoológico confirmó el suceso en un comunicado en el que expresó su "profunda tristeza" y anunció el cierre temporal de sus instalaciones mientras avanzan las investigaciones.

El joven, identificado como Gerson de Melo Machado, también conocido como "Vaqueirinho", escaló un muro de aproximadamente seis metros utilizando un árbol externo para acceder a la parte superior de la estructura.

PERSONAL INTENTÓ INTERVENIR

Videos difundidos en la red social X muestran cómo el joven caminó por una reja sobre el muro pese a los gritos de advertencia de visitantes y empleados. Minutos después, se dejó caer al interior del recinto, donde la leona se abalanzó sobre él de inmediato.

Testigos relataron que varios intentaron detenerlo, e incluso agentes de la Guardia Municipal le pidieron que retrocediera mientras tomaban un extintor para intentar intervenir. Sin embargo, el joven no respondió a ningún llamado y continuó su descenso hasta que fue atacado.

La delegada Josenise de Andrade, a cargo de la investigación, explicó que solo tras la pericia será posible evaluar cómo logró superar la seguridad del recinto.

Un hombre murió tras ser atacado por una leona en el Parque Arruda Câmara, en João Pessoa. De acuerdo con autoridades, la víctima escaló un muro de seis metros y entró deliberadamente al recinto del animal, provocando el fatal desenlace. pic.twitter.com/zaG0LHbZqO — Extra de Morelos (@ExtraMorelos) December 1, 2025

SOÑABA CON "DOMAR LEONES"

Sin embargo, señaló que Vaqueirinho era "conocido" por antecedentes de daños y hurto, además de haber vivido una trayectoria marcada por vulnerabilidad social y abandono. Según la consejera tutelar Verônica Oliveira, el joven era atendido por el Consejo Tutelar desde los 10 años y soñaba con "domar leones".

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el cuerpo boca abajo, sin identificación inmediata. Solo en el Instituto de Policía Científica se confirmó oficialmente su identidad.

El zoológico permanece cerrado mientras continúa la investigación del suceso, catalogado por las autoridades como un episodio "extremadamente triste" que conmocionó a visitantes y trabajadores del parque.