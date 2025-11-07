Las acciones de Take-Two caen tras el retraso de GTA 6

El esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI vuelve a sufrir un cambio en su calendario, generando reacciones inmediatas en los mercados financieros.

Take-Two Interactive confirmó un nuevo retraso para Grand Theft Auto VI, que originalmente estaba programado para el 26 de mayo de 2026. Ahora, la compañía fijó su nueva fecha de lanzamiento para el 19 de noviembre del mismo año, un movimiento que implica un aplazamiento de seis meses.

La noticia no pasó desapercibida entre los inversionistas: tras el anuncio, las acciones de Take-Two cayeron cerca del 7 por ciento en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa, perdiendo alrededor de 30 dólares por acción.

EL CEO DEFIENDE LA NUEVA FECHA DE LANZAMIENTO

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two, explicó en entrevista con IGN que el cambio no debe interpretarse como una mala señal, sino como una decisión estratégica.

"Nos sentimos realmente bien con esta nueva fecha. Sigue dentro del mismo ejercicio fiscal, es una gran ventana de lanzamiento y apoyamos plenamente el enfoque de Rockstar", afirmó.

Aunque el retroceso en bolsa fue notable, Zelnick insistió en que las perspectivas generales de la empresa siguen siendo positivas. De hecho, las acciones de Take-Two han crecido más de un 37 % en lo que va del año, por lo que el retraso difícilmente modificará de manera significativa su tendencia al alza.

En su último informe financiero, la empresa reportó un incremento del 33 por ciento en sus ingresos trimestrales, alcanzando los 1,960 millones de dólares, impulsados principalmente por títulos como NBA 2K26, Borderlands 4 y Red Dead Redemption 2.

Aunque la compañía registró una pérdida neta de 133.9 millones de dólares, mejoró sus previsiones anuales y espera ingresos de entre 6 mil 380 y 6 mil 480 millones, superando las estimaciones de Wall Street.

LOS RETRASOS EN ROCKSTAR: UNA COSTUMBRE QUE NO SORPRENDE

Los cambios en el calendario de lanzamientos no son ajenos a Rockstar Games. GTA 6 fue anunciado originalmente para otoño de 2025, luego movido a mayo de 2026, y ahora se estrenará en noviembre. Sin embargo, la compañía mantiene la confianza en su desarrollo.

Zelnick aseguró que la empresa atraviesa uno de sus mejores momentos: "Con la cartera de lanzamientos más sólida de nuestra historia, esperamos alcanzar niveles récord de reservas netas en el año fiscal 2027"

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and... pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

UN LANZAMIENTO HISTÓRICO EN CAMINO

Grand Theft Auto VI, presentado oficialmente con su primer tráiler en diciembre de 2023, debutará en consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S el 19 de noviembre de 2026. La versión para PC llegará más adelante, posiblemente en 2027.

El título, considerado uno de los lanzamientos más esperados de la historia de los videojuegos, promete marcar un nuevo hito para Rockstar Games y la industria en general, a pesar de los retrasos que acompañan su desarrollo.