VIDEO | Para gustos no tan refinados: huevos en omelette entre ratas

Si pensaste que la cinta de Disney-Pixar, Ratatouille, lanzada en julio de 2007, se trataba solo de una historia ficticia del cine, pues no; al parecer la cosa se volvió realidad en Asia, donde un hombre fue captado cocinando.
Como recordarás, Ratatouille aborda el tema de un jovencito, Alfredo Linguini, que busca convertirse en cocinero o chef; sin embargo, no tiene las cualidades para ello, no así una rata gris llamada Remy, que tiene un olfato privilegiado que ayuda al chef desde su cabeza, ya que la ratita se mete debajo de la cabeza y con los mechones controla a su humano.
HUEVO ESTRELLADO CON RATA
Aunque dista un poco de lo que abordó en la película, es un video que se viralizó no por su arte culinario, sino por lo peculiar del sitio donde el cocinero prepara el alimento.
En el clip se aprecia a un hombre sentado en un banco, en un sitio nada adecuado para preparar los alimentos, ya que está rodeado de desorden, basura y un pequeño detalle: ratas se pasean por debajo de su asiento.
El sitio está en condiciones totalmente antihigiénicas; sin embargo, el audio es una ironía de lo que el hombre, probablemente pakistaní o de India, prepara unos huevos batidos o en torta (omelette), siempre rodeado de ratas.
DE ESTO PODRÍAS ENFERMAR SI COMES EN ESE SITIO
Las ratas pueden transmitir varias enfermedades a los humanos, tanto de forma directa (por contacto con su orina, heces, saliva o mordeduras) como indirecta (a través de pulgas, ácaros o alimentos contaminados). Algunas de las principales son:
- Leptospirosis: por contacto con agua o suelos contaminados con orina de rata
- Hantavirus: por inhalar partículas del polvo contaminado con excrementos o saliva
- Salmonelosis: al consumir alimentos o agua contaminados
- Tifo murino: transmitido por pulgas de ratas infectadas
- Peste bubónica: causada por Yersinia pestis, transmitida por la picadura de pulgas de rata
- Fiebre por mordedura de rata (Streptobacillus moniliformis o Spirillum minus)
Así que ya lo sabe, si viaja por aquellos lugares o si su sitio preferido de comida presenta esta fauna, bueno, pues arriésguese o evítelo.