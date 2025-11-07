  • 24° C
VIDEO | Captan a un robot vestido del Chavo del 8; no permitía que le ayudaran a correr

El dispositivo humanoide fue creado por una empresa mexicana con sede en Tamaulipas; el paseo lo hace por en medio de una transitada calle

Nov. 07, 2025
Ciudadanos fueron sorprendidos y quedaron maravillados por un robot que se paseaba por las calles de Ciudad Victoria, Tamaulipas, disfrazado de El Chavo del 8.

El paseo fue captado por los propios creadores, quienes estuvieron al lado del robot y se dieron cuenta que este no permitía que le ayudaran; luego, compartieron en redes sociales el clip, viralizándose en poco tiempo.

De acuerdo con las imágenes, el humanoiode, identificado como Chat-BoT (El Chabot), fue desarrollado por la empresa mexicana Nix-Lab, la cual se dedica al desarrollo de tecnologías y robótica, la cual integra jóvenes ingenieros y estudiantes para desarrollar proyectos de robótica y participar en eventos internacionales.

Y como pasa en todos los casos, la Inteligencia Artificial (IA) se quedó corta, pues los ingenieros que crearon el Chabot lo vistieron como uno de los personajes más icónicos de la televisión mexicana.

En el clip se aprecia cómo el robot se echa un paseíto, donde sorprendió a propios y extraños con su caminata, pero más cuando el androide que detecta que se aproxima una camioneta; entonces, se da la vuelta y regresa rápidamente por en medio de la avenida, hasta que sube a la banqueta.

El paseo, el desempeño, pero, sobre todo, su disfraz, se viralizó, lo que también destacó el carácter surrealista del ingenio mexicano; además, no es la primera ocasión que el robot sale a la ciudad, pues ya se ha presentado en plazas comerciales, cines, feria y otros.

Edel Osuna
