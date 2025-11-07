  • 24° C
Pintor rescata las tumbas de "los olvidados" en panteón de Nayarit

Miguel Delgado fue a un camposanto y transformó el espacio de descansan aquellos que hasta su nombre ha sido borrado de las lápidas

Nov. 07, 2025
A las tumbas de niños les hizo diseños de superhéroes.

El artista Miguel Delgado, originario de Nayarit y conocido por su labor como pintor y muralista, compartió en su cuenta personal de Facebook una tierna experiencia vivida durante el Día de Muertos.

Con el mensaje titulado "Los olvidados", Delgado relató cómo dedicó varios días a restaurar y embellecer las tumbas abandonadas del panteón local, aquellas que ya no reciben visitas ni ofrendas.

El muralista explicó que en total pintó 53 tumbas y que se preparó con pinturas, brochas y cubetas para transformar los sepulcros de quienes alguna vez tuvieron una historia en vida, pero que hoy permanecen en el olvido.

"Sé que el tiempo no para y un día ya no volvieron, pero tengo por seguro que no te olvidaron", escribió el artista en su publicación, que rápidamente generó reacciones y mensajes de admiración.

RECIBIÓ "SEÑALES DE GRATITUD"

Durante su trabajo, Miguel Delgado aseguró haber experimentado momentos especiales e incluso algunos hechos "sobrenaturales" mientras pintaba las tumbas, interpretándolos como señales de gratitud.

Su gesto más allá de un servicio, simboliza un acto de respeto y cariño hacia quienes ya no tienen familiares que los visiten, recordando que cada sepultura guarda una vida que merece ser honrada.

El artista decidió compartir su experiencia no como un acto de presunción, sino como un testimonio que motive a otras personas a hacer obras de caridad, incluso por aquellos que ya no lo pueden agradecer. 

"Por todos los olvidados por el tiempo, hasta siempre", expresó el pintor, quien con su arte y dedicación convirtió el camposanto en un espacio lleno de color, memoria y esperanza.

De esta manera Miguel Delgado no solo rindió homenaje a los difuntos, sino que también reavivó el sentido más profundo del Día de Muertos pues ayudó a mantener viva la memoria de todos, incluso de aquellos que parecían haber sido olvidados.

César Leyva
César Leyva
