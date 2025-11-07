VIDEO | Tamara Chiunti te muestra cómo vestirte para salir a comer fritangas al mercado

El revuelo causado por Tamara Chiunti, por haber dado su opinión respecto a su visita de dos días a Ciudad Obregón, a la que se refirió que "olía a fritangas", escaló a tal nivel, que hasta entre sonorenses y famosos le reviraron.

Le llovieron comentarios que le llamaban clasista y no la bajaban de whitexican; sin embargo, tal parece que el hate lo está tomando con una actitud diferente, y realizó un video en el que muestra cómo se vestirse para salir a comer fritangas en el mercado.

EL OUTFIT IDEAL PARA COMER EN LA CALLE

Luego del tremendo video que se aventó y, posteriormente, de ofrecer disculpas, nuevamente Tamara Chiunti se puso en la mira de los internautas, pues no ha pasado una semana y ya está de nuevo enfocándose en las fritangas.

En el clip, recientemente subido a su cuenta de TikTok, tamarachiunti, en el que muestra cómo vestirse adecuadamente, a la moda y cómodamente para ir a comer fritangas a un mercado popular.

En el video, Tamara inicia con un pijama gris, con música y baile, y luego se va vistiendo con distintos atuendos, hasta que quedó con una falda larga y amplia, una blusa holgada, blanca y tenis, con un bolso pequeño como accesorio.

Llega al mercado a un establecimiento que no está en óptimas condiciones, charla con el encargado quien le reclama: "Tenía tiempo que no venía"; ella contesta: "Me andan criticando que la fritanga", a lo que este le contesta: "Qué tiene de malo".

Luego le narra que fue a otro lugar y que comió deliciosos, pero que cuando eso pasa te impregnas a fritanga. ´¡Uta! Lo tomaron como si hubiera yo matado a alguien". Finalmente encarga lo que va a comer y son unos platillos veracruzanos también antojables.

Mostró las picaditas jarochas, una tortilla con salsa que puedes acompañar con cualquier carne de pollo o res, y hasta huevo; después se comió una gorda jarocha, y finalizó con una empanada rellena de queso y salsa de tomate, ya que ella dice que no come picante.

Termina de comer; ya en la banqueta se huele la ropa y dice: "Aquí también huele a fritanga, pero no hay pedo... y si el costo por comer rico es oler a fritanga... ¡los pago!".

De cualquier forma, los comentarios no tardaron en llegar y siguió el reproche del video acerca de Ciudad Obregón; en algunos comentarios "Lady Fritanga" respondía que no se tomaran todo tan a pecho.