Santoral de hoy 7 de noviembre: San Ernesto y los santos que se conmemoran este viernes

Cada 7 de noviembre, el santoral de la Iglesia Católica recuerda a hombres y mujeres que, por su fe, obras y ejemplo de vida, fueron reconocidos como santos o beatos. Aunque hoy la costumbre de poner nombres según el calendario litúrgico ya no es tan común, durante siglos fue una práctica habitual: los padres elegían el nombre de su hijo de acuerdo con el santo del día.

Esa tradición todavía se mantiene viva en muchos hogares, donde se acostumbra felicitar a quienes celebran su día onomástico, también conocido como el día del santo. Es importante no confundirlo con el cumpleaños: el onomástico hace referencia únicamente al nombre que figura en el santoral.

SAN ERNESTO, EL PROTAGONISTA DEL 7 DE NOVIEMBRE

El santo principal de este viernes 7 de noviembre es San Ernesto, abad benedictino nacido en la región que hoy pertenece a Alemania, durante el siglo XII. Dirigió el monasterio de Zwiefalten, en Wurttemberg, entre los años 1141 y 1146.

Tiempo después, renunció a su cargo para unirse a la Segunda Cruzada, donde predicó en Persia y Arabia. Fue capturado, torturado y finalmente martirizado en La Meca, alrededor del año 1148. Su vida representa la entrega total a la fe y el valor ante la adversidad.

OTROS SANTOS QUE TAMBIÉN SE CONMEMORAN HOY

Además de San Ernesto, este viernes 7 de noviembre se recuerda a otros santos y beatos que dejaron huella en la historia de la Iglesia:

San Amaranto de Albi (siglo IV)

(siglo IV) Beato Antonio Baldinucci (siglo XVIII)

(siglo XVIII) San Atenodoro de Neocesarea (siglo IV)

(siglo IV) San Baldo de Tours (siglo VI)

(siglo VI) San Engelberto de Colonia (siglo XIII)

(siglo XIII) San Hierón y compañeros mártires (siglo III)

(siglo III) San Cungaro de Congresbury (siglo VI)

(siglo VI) San Prosdócimo de Padua (siglo II)

(siglo II) San Florencio de Estrasburgo (siglo VII)

(siglo VII) San Herculano de Perugia (siglo VI)

(siglo VI) San Lázaro estilita (siglo XI)

(siglo XI) San Pedro Wu Guosheng (siglo XIX)

(siglo XIX) Beato Vicente Grossi (siglo XX)

UNA TRADICIÓN QUE TRASCIENDE GENERACIONES

El santoral católico es mucho más que una lista de nombres: representa siglos de historia, fe y devoción. Cada fecha es un recordatorio del ejemplo de hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir, enseñar y transformar desde la espiritualidad.

Así que, si conoces a alguien llamado Ernesto, hoy es el momento ideal para felicitarlo y recordar el significado espiritual detrás de su nombre.