  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 7 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Santoral de hoy 7 de noviembre: San Ernesto y los santos que se conmemoran este viernes

Descubre qué santos se celebran este día y el origen de esta tradición que sigue viva en muchas familias

Nov. 07, 2025
Este 7 de noviembre la Iglesia Católica celebra a San Ernesto.
Este 7 de noviembre la Iglesia Católica celebra a San Ernesto.

Cada 7 de noviembre, el santoral de la Iglesia Católica recuerda a hombres y mujeres que, por su fe, obras y ejemplo de vida, fueron reconocidos como santos o beatos. Aunque hoy la costumbre de poner nombres según el calendario litúrgico ya no es tan común, durante siglos fue una práctica habitual: los padres elegían el nombre de su hijo de acuerdo con el santo del día.

Esa tradición todavía se mantiene viva en muchos hogares, donde se acostumbra felicitar a quienes celebran su día onomástico, también conocido como el día del santo. Es importante no confundirlo con el cumpleaños: el onomástico hace referencia únicamente al nombre que figura en el santoral.

SAN ERNESTO, EL PROTAGONISTA DEL 7 DE NOVIEMBRE

El santo principal de este viernes 7 de noviembre es San Ernesto, abad benedictino nacido en la región que hoy pertenece a Alemania, durante el siglo XII. Dirigió el monasterio de Zwiefalten, en Wurttemberg, entre los años 1141 y 1146.

Tiempo después, renunció a su cargo para unirse a la Segunda Cruzada, donde predicó en Persia y Arabia. Fue capturado, torturado y finalmente martirizado en La Meca, alrededor del año 1148. Su vida representa la entrega total a la fe y el valor ante la adversidad.

OTROS SANTOS QUE TAMBIÉN SE CONMEMORAN HOY

Además de San Ernesto, este viernes 7 de noviembre se recuerda a otros santos y beatos que dejaron huella en la historia de la Iglesia:

  • San Amaranto de Albi (siglo IV)
  • Beato Antonio Baldinucci (siglo XVIII)
  • San Atenodoro de Neocesarea (siglo IV)
  • San Baldo de Tours (siglo VI)
  • San Engelberto de Colonia (siglo XIII)
  • San Hierón y compañeros mártires (siglo III)
  • San Cungaro de Congresbury (siglo VI)
  • San Prosdócimo de Padua (siglo II)
  • San Florencio de Estrasburgo (siglo VII)
  • San Herculano de Perugia (siglo VI)
  • San Lázaro estilita (siglo XI)
  • San Pedro Wu Guosheng (siglo XIX)
  • Beato Vicente Grossi (siglo XX)

UNA TRADICIÓN QUE TRASCIENDE GENERACIONES

El santoral católico es mucho más que una lista de nombres: representa siglos de historia, fe y devoción. Cada fecha es un recordatorio del ejemplo de hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir, enseñar y transformar desde la espiritualidad.

Así que, si conoces a alguien llamado Ernesto, hoy es el momento ideal para felicitarlo y recordar el significado espiritual detrás de su nombre.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Estos son los colores que usa una persona macabra según la psicología
Viral

Estos son los colores que usa una persona macabra según la psicología

Noviembre 07, 2025

La psicología moderna sostiene que los colores que alguien prefiere no describen su personalidad

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 7 de noviembre: Descubre lo que los astros tienen preparado para tu día
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 7 de noviembre: Descubre lo que los astros tienen preparado para tu día

Noviembre 07, 2025

Aprende sobre resiliencia, amor propio y la importancia de vivir el presente a través de las lecciones de los astros para tu signo zodiacal

Síndrome del abuelo esclavo: qué es y cómo enfrentarlo
Viral

Síndrome del abuelo esclavo: qué es y cómo enfrentarlo

Noviembre 06, 2025

Es necesario un cambio en patrones familiares, en especial cuando cargan con la responsabilidad de los nietos, sacrificando tiempo, salud y bienestar