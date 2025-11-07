  • 24° C
El ´vamping´: ¿qué es y por qué está afectando seriamente tu salud?

Esta sola actividad que se ha vuelto una práctica nocturna, tiene consecuencias serias en el organismo, ya que impacta en la salud en general

Nov. 07, 2025
En la era digital, el insomnio tiene un nuevo rostro. No se trata de criaturas míticas ni de castillos tenebrosos, sino de un hábito moderno que se extiende silenciosamente entre millones de personas: el vamping.

Este fenómeno, bautizado por su similitud con los vampiros (por robar la noche), describe la costumbre de permanecer despierto más allá del horario saludable, atrapado entre redes sociales, series y notificaciones, mientras el cuerpo clama por descanso.

Detrás del impulso de revisar el celular "una última vez" se esconde un proceso químico preciso. La luz azul que emiten los dispositivos altera el reloj biológico, engañando al cerebro para que crea que aún es de día, lo que retrasa la producción de melatonina, la hormona que induce el sueño, y provoca un descanso fragmentado y superficial.

Con el tiempo, esta alteración se traduce en fatiga crónica, irritabilidad, ansiedad y una caída en la productividad, misma que los expertos lo comparan con un "microjet lag" diario: el cuerpo vive en constante desfase entre lo que necesita y lo que recibe.

DAÑOS POR EL VAMPING

imagen-cuerpo

Aunque no lo creas, realmente esta actividad nocturna tiene consecuencias severas a nivel físico y mental, por ello te decimos algunas de esas afectaciones:

  • Sueño interrumpido, mente agotada: Dormir con el teléfono al lado expone al cerebro a constantes interrupciones, pues cada notificación activa el sistema nervioso, impidiendo alcanzar las fases profundas del sueño.
  • Ansiedad digital y saturación emocional: Al consumir contenidos estimulantes por la noche la mente se mantiene en alerta, generando una sobrecarga emocional que puede confundirse con estrés o insomnio.
  • Caída en la memoria y la productividad: Dormir menos de seis horas por el uso de celulares afecta tanto la atención y la memoria a corto plazo, como la capacidad creativa, haciendo que las tareas cotidianas se vuelven más lentas y propensas a errores.
  • Niños y adolescentes, los más vulnerables: En edades tempranas, el vamping interfiere con el desarrollo neurológico. El sueño profundo es esencial en esta etapa, el cual es reemplazado por estímulos luminosos que sobrecargan el sistema nervioso.

RECUPERA LA NOCHE

imagen-cuerpo

Dormir bien no significa renunciar al mundo digital, sino establecer límites inteligentes. Estas recomendaciones pueden marcar la diferencia:

  • Establecer una "hora de cierre digital": Apaga o aleja el celular 45 minutos antes de dormir, pues permite al cuerpo iniciar el proceso de relajación.
  • Crear un ritual nocturno sin pantallas: Leer, escuchar música suave o practicar respiración consciente son señales que el cerebro interpreta como preparación para el descanso.
  • Sacar el celular del dormitorio: Sustituir el teléfono por un despertador analógico elimina la tentación y ayuda a romper el ciclo de hiperconexión.
  • Dar el ejemplo en casa: En hogares con niños o adolescentes, establecer un horario familiar sin pantallas antes de dormir puede fomentar hábitos saludables de descanso.

DORMIR, LA SOLUCIÓN

imagen-cuerpo

En un mundo que nunca apaga la pantalla, dormir se ha convertido en una forma de rebelión. El vamping no solo roba horas de sueño, también arrebata el silencio, la pausa y la conexión con uno mismo.

Por ello, desconectarse, aunque sea por unas horas, es recuperar la noche como un espacio propio. Es volver al cuerpo, cerrar los ojos y permitir que la mente descanse del brillo constante.

Edel Osuna
