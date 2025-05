Kobayashi-san Chi no Maid Dragon regresa presentando tráiler y opening de su nueva película

El anime de Kobayashi-san Chi no Maid Dragon ha destacado durante muchos años como un referente de la cultura del anime y, aunque muchos estaban escépticos en cuanto al tema de su regreso, ya se ha adelantado un nuevo proyecto en su nombre.

En el segundo día del Anime Japan 2025, Kyoto Animation reveló nuevos detalles acerca de la película Kobayashi-san Chi no Maid Dragon:Samishigariya no Ryu (Miss Kobayashi's Dragon Maid: A Solitary Dragon Delights in Love).

LAS NOVEDADES DE LA NUEVA PELÍCULA

Destacando entre las novedades, dos nuevas voces que se incorporan al casting, junto con el tema musical "Namida no Parade", que es interpretado por el cuarteto fhána.

En esta película, al reparto principal de la serie animada de Miss Kobayashi's Dragon Maid, se incorporan Fumihiko Tachiki, encargando el rol de Kimun Kamui, y Nobunaga Shimazaki, encargando el papel de Azad.

Los dos personajes aparecen en el nuevo cartel del film animado, en el que Kanna tiene un rostro triste y los demás personajes se encuentran detrás de ella.

¿ESTRENO Y DIRECCIÓN DE LA NUEVA PELÍCULA DE KOBAYASHI-SAN?

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon: Samishigariya no Ryu se estrenará el 27 de junio del próximo verano en los cines japoneses, en un total de 199 salas. Además, la película contará con proyección inmersiva 4DX y MX4D.

Al igual que en la segunda temporada de la serie, Tatsuya Ishihara es el director, mientras que Mirai Kadowaki se encarga de diseñar los personajes en el film.

Kyoto Animation se ocupó de la animación de ambas temporadas, con Yasuhiro Takemoto como director de la primera y Tatsuya Ishihara como director de la segunda, mientras que Yuka Yamada se encargó de la escritura y Mirai Kadowaki de la creación de personajes.

¿QUÉ ES KOBAYASHI-SAN CHI NO MAID DRAGON?