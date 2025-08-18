  • 24° C
Viral

¿Insomnio? Descubre cómo el té de 7 azahares te ayuda a calmar la mente y conciliar el sueño

Para obtener el mayor beneficio, los que conocen un poco más sobre esto recomiendan beber esta infusión una o dos horas antes de dormir

Ago. 18, 2025
Conoce todos los beneficios de esta infusión.

El de siete azahares es una infusión de hierbas conocida por sus propiedades relajantes y terapéuticas, ideal para quienes buscan un descanso reparador y aliviar las tensiones del cuerpo al final del día.

Compuesta por plantas como tila, manzanilla, romero y flor de azahar, esta bebida se destaca por su capacidad para reducir la ansiedad nocturna, mejorar problemas digestivos y calmar el cuerpo y la mente.

¿QUÉ ES EL DE SIETE AZAHAREZ Y CÓMO SE PREPARA?

El de siete azahares es una mezcla tradicional de hierbas aromáticas, que generalmente incluye tila, manzanilla, romero, toronjil, naranja y, por supuesto, flor de azahar.

Esta última, extraída de los naranjos, le da un toque fresco y cítrico a la infusión, mientras que sus propiedades relajantes se combinan con las de otras hierbas como la pasiflora y la valeriana para potenciar su efecto tranquilizante.

BENEFICIOS DEL DE SIETE AZAHARES PARA EL SUEÑO Y EL ESTRÉS

Una taza de de siete azahares antes de dormir ofrece numerosos beneficios como lo son:

  • Facilita el Sueño: Libre de cafeína, promueve la calma y la relajación.
  • Reduce la Ansiedad Nocturna: Su efecto ansiolítico ayuda a aliviar el estrés antes de acostarse.
  • Alivia Tensiones Musculares: Ideal para relajar el cuerpo tras un día agotador.
  • Mejora el Resfriado Común: Gracias a su riqueza en vitaminas C, D y B, refuerza el sistema inmunológico.
  • Combate Dolores Leves: Eficaz contra dolores de cabeza y cólicos por sus propiedades antiinflamatorias.
  • Mejora la Digestión: Ayuda con problemas digestivos como indigestión, calambres o estreñimiento.
  • Fortalece el Sistema Inmunológico: Sus antioxidantes protegen contra infecciones y enfermedades estacionales.

Según estudios de la Universidad de Texas, el de siete azahares también actúa como un diurético natural, favoreciendo la eliminación de líquidos retenidos en el organismo.

¿CÓMO TOMARLO Y QUÉ PRECAUCIONES TENER EN CUENTA?

Para obtener el mayor beneficio, los que conocen un poco más sobre esto recomiendan beber esta infusión una o dos horas antes de dormir. Es ideal tomarla sin azúcar, aunque también puedes añadir un poco de miel o limón para darle sabor.

Aunque es una bebida segura, es importante no exceder el consumo de más de dos tazas al día, ya que podría causar malestar estomacal o afectar la presión arterial en algunos casos.

Las personas que toman medicamentos como antidepresivos o sedantes deben consultar a su médico antes de incorporar este en su rutina. Asimismo, las mujeres embarazadas deben pedir orientación médica para garantizar que sea seguro durante el embarazo.

César Leyva
