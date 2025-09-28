Hollow Knight Silksong: guía completa de los recuerdos del juego y cómo conseguirlos

En Hollow Knight Silksong, los recuerdos también llamados mementos en inglés son objetos clave que los jugadores pueden coleccionar a partir del Acto 3, después de completar el final Atadura de seda en el Acto 2.

Estos ítems se montan en el hogar campana de Hornet, en Campanilla, y muchos están ligados a recompensas obtenidas tras vencer a los jefes finales o completar misiones importantes.

En total existen 8 recuerdos diferentes. Ninguno es perdible y pueden conseguirse en el orden que prefieras.

LISTA COMPLETA DE RECUERDOS Y CÓMO OBTENERLOS

RECUERDO CORAZÓN SIAMÉS

Cómo se consigue: se obtiene al derrotar al jefe Bailarines Trifolios, ubicado en la zona secreta de Verdania perdida.

RECUERDO CUERVÓN

Cómo se consigue: lo obtienes como recompensa al vencer al jefe Padre Cuervón, en la zona del Páramo Gris.

RECUERDO DE CAZADORA

Cómo se consigue: lo entrega Nuu, personaje situado en la taberna Hogar a medio camino del Páramo Gris, tras completar al 100 % el Diario de Caza con las 234 entradas de enemigos.

Nota: algunas entradas como las de Garmond y Zaza o Shakra no cuentan para esta recompensa.

RECUERDO DE HÉROE

Cómo se consigue: se obtiene al derrotar a Garmond perdido durante la misión "Se buscan héroes", en la zona de los Escalones Ajados.

RECUERDO DEL GUARDIÁN

Cómo se consigue: para obtenerlo primero hay que vencer a Seth, Guardián del Santuario, en la Gran Puerta de la Ciudadela.

Tras ello, Seth aparecerá en tres lugares:

Donde se encontraba Shakra en el Páramo Gris.

Una sala del Bosque Coraza cerca de la habilidad Agarre de pinza.

El Lago Pálido en los Conductos Putrefactos.

Finalmente, en Pulgatopía, te retará a superar sus récords en tres minijuegos del Festival de la pulga. Al lograrlo, recibirás el recuerdo.

RECUERDO DEL MAESTRO DE SPRINTS

Cómo se consigue: se obtiene tras completar la misión "La más veloz de Telalejana", derrotando al Maestro de Sprints en una última carrera de 6 vueltas en los Campos Lejanos.

RECUERDO DE LA SUPERFICIE

Cómo se consigue: está en la Aldea sin nombre, una zona secreta sobre La Cuna.

Para obtenerlo debes tocar la Elegía de las profundidades con el Agujolín hasta que aparezca el ítem.

Para llegar, necesitas la habilidad Vuelo sedeño y seguir la misma ruta de la misión "Cambio de era", que conecta con la última aparición del Señor Seta.

RECUERDO GRIS

Cómo se consigue: se obtiene tras derrotar al jefe Vigilante de la frontera, en las Arenas de Karak.