Luisito Comunica pone a prueba el polémico iPhone 17 Pro, esto dijo en su reseña

El empresario y creador de contenido mexicano, Luisito Comunica, volvió a sorprender a sus seguidores al retomar su sección de reseñas tecnológicas en YouTube. Bajo el nombre de "LuisiTec", el youtuber compartió su experiencia probando los nuevos dispositivos de Apple: el iPhone 17 Pro, el iPhone Air y los AirPods Pro.

En su video, el influencer detalló las características más destacadas de cada equipo y opinó si realmente valen lo que cuestan, tomando en cuenta tanto las innovaciones como los problemas que presentan.

LO QUE DIJO SOBRE EL IPHONE 17 PRO

Luisito Comunica comenzó su reseña con el iPhone 17 Pro, un dispositivo que llega al mercado con un precio de 38 mil 499 pesos mexicanos en su versión de 1 terabyte de almacenamiento.

Entre sus principales novedades, el youtuber destacó la cámara de 48 megapíxeles, la función para grabar al mismo tiempo con la cámara frontal y trasera, así como un zoom de hasta 8x. Sin embargo, también hizo énfasis en algunos puntos negativos.

El creador de contenido mencionó que el material del celular se raya con facilidad, lo que ha generado muchas críticas entre los usuarios. “Yo lo he estado usando con funda todo el tiempo, pero sí podemos ver que se rayaría fácilmente”, comentó.

Además, señaló que el equipo tiende a calentarse más de lo esperado y que ya no incluye ranura física para tarjeta SIM, lo que obliga a utilizar únicamente e-SIM.

OPINIÓN DE LUISITO SOBRE EL IPHONE AIR

En la misma reseña, Luisito Comunica habló sobre el iPhone Air, el dispositivo que reemplaza a la línea “Plus” en los smartphones de Apple. De acuerdo con el influencer, este es el iPhone más delgado que se ha lanzado hasta ahora.

El modelo que mostró en color blanco nube y con 1 terabyte de almacenamiento tiene un precio de 35 mil 999 pesos mexicanos. No obstante, Luisito fue directo al señalar que por solo 2 mil 500 pesos de diferencia frente al iPhone 17 Pro, este modelo carece de varias funciones importantes. “No lo recomendaría mucho, aunque sí está bueno para el mamaseo”, confesó con humor.

TAMBIÉN PROBÓ LOS NUEVOS AIRPODS PRO

El video no solo se centró en los smartphones, ya que Luisito también incluyó una reseña de la nueva versión de los AirPods Pro. Con esto, buscó ofrecer una visión más completa de lo que Apple presentó en su más reciente lanzamiento.

En conclusión, Luisito Comunica no solo destacó lo positivo de los dispositivos, sino que también señaló sus puntos débiles, generando debate entre sus seguidores sobre si realmente vale la pena invertir en estos productos de Apple.