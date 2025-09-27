Santoral de hoy, 27 de septiembre: San Vicente de Paúl, patrono de las obras de caridad

El santoral de la Iglesia Católica conmemora hoy, 27 de septiembre, a San Vicente de Paúl (1581-1660), sacerdote francés considerado uno de los grandes pioneros de la acción social cristiana en los tiempos modernos y reconocido por su profunda entrega a los más necesitados. Su legado de caridad e innovación en la asistencia a los pobres ha dejado huella en la historia del catolicismo y continúa inspirando obras de misericordia en todo el mundo.

San Vicente es especialmente recordado como patrono de las obras de caridad, título que honra su vida dedicada a aliviar el sufrimiento de los más desfavorecidos. Fundador de la Congregación de la Misión —cuyos miembros son conocidos como los "vicentinos"— y cofundador, junto a Santa Luisa de Marillac, de la Compañía de las Hijas de la Caridad, su obra institucional ha tenido un impacto trascendental a lo largo de los siglos.

UNA VIDA MARCADA POR LA HUMILDAD Y EL SERVICIO

Vicente nació en 1581 en Gascuña, Francia, en una familia campesina. Desde joven mostró un notable interés por los estudios y la vida religiosa. Fue ordenado sacerdote en el año 1600, con apenas 19 años. Sin embargo, sus inicios no estuvieron exentos de dificultades: durante un viaje para cobrar una herencia, fue capturado por piratas turcos y vendido como esclavo en el norte de África. Años después logró escapar, gracias a la conversión de uno de sus captores, y regresar a Francia.

Ya en París, tras superar muchas penurias, encontró en su labor pastoral una clara vocación al servicio de los pobres. "El amor es inventivo hasta el infinito", solía decir, convencido de que toda acción en favor del prójimo es reflejo del amor de Dios.

Su encuentro con las élites francesas no lo alejó de su propósito. Al contrario, la experiencia de convivir con la riqueza lo llevó a una mayor conciencia sobre la realidad de la pobreza. Así, su misión pastoral se transformó en una cruzada activa por asistir a huérfanos, moribundos, enfermos y marginados.

INSPIRACIÓN MARIANA Y LEGADO ESPIRITUAL

San Vicente de Paúl fue un hombre profundamente espiritual y mariano. Tenía una gran devoción por la Virgen María, a quien llamaba "la Patrona de las cosas importantes". Para él, la oración y la humildad eran pilares fundamentales de la vida cristiana y del ejercicio sacerdotal.

Además de su obra social, fue también consejero espiritual de grandes santos y figuras religiosas de su tiempo, como San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal. Incluso llegó a ser consejero de autoridades civiles y eclesiásticas, manteniéndose siempre fiel a su misión de servicio a los más pobres.

UN EJEMPLO VIGENTE

San Vicente falleció el 27 de septiembre de 1660, pero su legado sigue más vivo que nunca. Las instituciones vicentinas, presentes hoy en todo el mundo, continúan su labor en hospitales, orfanatos, comedores y centros educativos.

Cada 27 de septiembre, su memoria no solo es un motivo de celebración para la Iglesia, sino también un llamado a la solidaridad, la entrega y el compromiso con quienes más lo necesitan.