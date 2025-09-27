Google cumple 27 años y revive su primer logo como Doodle; esta es su historia

Google celebra este 27 de septiembre de 2025 sus 27 años de existencia y ha decidido conmemorarlo con un Doodle especial que despierta la nostalgia hacia su primer logotipo del año 1998.

PRIMER LOGO DE GOOGLE

Este diseño, que recuerda a los antiguos efectos de texto "WordArt", aparece en la página principal del buscador en la mayoría de las regiones del mundo, con excepción de África y Medio Oriente.

La compañía explicó que esta celebración es un guiño a sus humildes orígenes: "Al celebrar el cumpleaños de Google, recordamos nuestros inicios como un proyecto de investigación en un garaje, prueba de que los momentos innovadores pueden comenzar en lugares comunes", señaló el equipo en un comunicado.

LOS DOODLES DE GOOGLE

Un Doodle es una versión especial del logo de Google que se adapta para conmemorar aniversarios, efemérides o personalidades históricas.

Desde 1998, más de 5,000 Doodles han sido creados por el equipo de ilustradores y diseñadores conocidos como "Doodlers", quienes se inspiran en la cultura, la ciencia y la historia para dar forma a estas imágenes.

LOS ORÍGENES DEL BUSCADOR GOOGLE

Google nació oficialmente en septiembre de 1998, fruto del trabajo de Larry Page y Sergey Brin, estudiantes de doctorado en la Universidad de Stanford. El proyecto, inicialmente llamado BackRub, comenzó en 1996 con la intención de mejorar la búsqueda en internet.

Su mayor innovación fue el algoritmo PageRank, que evaluaba la relevancia de las páginas según la calidad y cantidad de enlaces recibidos, superando a los motores de búsqueda de la época que solo priorizaban palabras clave.

En 1997 registraron el dominio google.com, inspirado en el término matemático "gúgol", y al año siguiente recibieron un cheque de 100,000 dólares del inversionista Andy Bechtolsheim.

Ese capital les permitió instalarse en un garaje de Menlo Park, California, desde donde lanzaron la primera versión del buscador que revolucionaría la manera de acceder a la información.

LA EVOLUCIÓN DEL LOGO Y LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El primer logotipo de Google, diseñado por Brin con un programa gratuito de edición de imágenes, tenía un estilo colorido y experimental, incluso con un signo de exclamación al estilo de Yahoo!.

A lo largo de los años, el logo se ha transformado: en 1999 se adoptó un diseño más estable, en 2010 se refinó con colores más definidos, en 2013 se simplificó y en 2015 se introdujo la tipografía geométrica que todavía reconocemos.

Hoy, además de ser el buscador más utilizado del planeta, Google se ha convertido en pionero en el desarrollo de inteligencia artificial.