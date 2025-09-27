Lentejas, el truco casero para hacer florecer las plantas

En la búsqueda de alternativas naturales para el cuidado de las plantas, cada vez más personas recurren a trucos caseros que permiten ahorrar dinero y evitar químicos. Entre estas prácticas destaca una que sorprende por su sencillez y eficacia: el uso de lentejas como fertilizante.

Más allá de ser un ingrediente básico en la cocina mexicana, las lentejas se han convertido en un aliado inesperado para quienes desean ver sus macetas y jardines repletos de flores.

El método, popularizado entre los amantes de la jardinería casera, consiste en aprovechar el agua de remojo o la mezcla obtenida tras la germinación de las lentejas. Este líquido es rico en minerales como potasio, fósforo, hierro y magnesio, además de contener auxinas, hormonas vegetales que fortalecen las raíces y favorecen la producción de flores.

TRUCO CASERO PARA HACER FLORECER LAS PLANTAS

El proceso es sencillo y económico. Se debe colocar un vaso de lentejas crudas en cuatro vasos de agua y dejar reposar la mezcla durante una noche. Después, se cuela el líquido y se diluye en una proporción de 1:10 para evitar que sea demasiado fuerte. Esta preparación puede aplicarse en el riego mensual de las plantas o en esquejes para estimular su enraizamiento.

Quienes buscan un mayor efecto pueden dejar germinar las lentejas durante dos o tres días antes de colarlas, lo que incrementa la concentración de auxinas.

OTRAS FORMAS DE APROVECHAR LAS LENTEJAS

Además del fertilizante líquido, las lentejas pueden utilizarse en polvo, triturándolas y espolvoreándolas sobre la tierra para que liberen nutrientes con cada riego. Otra opción es enterrarlas directamente en la maceta o el jardín, permitiendo que se descompongan lentamente y actúen como abono sólido.

Este truco casero no solo es amigable con el medio ambiente, sino también una alternativa económica frente a los fertilizantes químicos. Para muchos jardineros, las lentejas se han convertido en un aliado natural que transforma el crecimiento de sus plantas y multiplica sus flores.