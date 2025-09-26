La temporada 2 de Frieren al fin tiene fecha de estreno

Los fanáticos del anime ya cuentan los días para recibir los estrenos más esperados del próximo año, y uno de los títulos más comentados es sin duda "Frieren: Tras finalizar el viaje". El aclamado anime, que conquistó al público en su primera temporada, ya confirmó la fecha de estreno para su esperada continuación.

CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE FRIEREN

El estudio Madhouse sorprendió a todos con su impecable adaptación del manga de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe. Ahora, tras meses de especulación, se ha confirmado que la temporada 2 comenzará a emitirse el 16 de enero de 2026.

Al igual que en la primera temporada, los nuevos capítulos se lanzarán semanalmente y estarán disponibles en exclusiva a través de Crunchyroll, una de las plataformas más importantes de streaming de anime en todo el mundo. Para celebrar la noticia, los responsables del proyecto compartieron una nueva imagen promocional en la que aparecen Frieren, Fern y Stark, aumentando la emoción entre los fans.

UN INICIO DE AÑO CARGADO DE ESTRENOS DE ANIME

El 2026 se perfila como un año muy especial para los amantes del anime. Además del regreso de ´Frieren´, llegarán nuevas temporadas de títulos tan populares como "Jujutsu Kaisen", "Bleach: Thousand-Year Blood War", "Hell´s Paradise: Jigokuraku", "Oshi no Ko" y "Fire Force". Tanto Crunchyroll como Netflix y otras plataformas de streaming se encargarán de distribuir estas producciones, lo que asegura un calendario lleno de estrenos memorables desde el inicio del año.

FRIEREN Y SU ÉXITO MUNDIAL

La primera temporada de "Frieren" no solo destacó por su animación y narrativa, sino que también se convirtió en un fenómeno global. Actualmente, mantiene una calificación de 9.29 sobre 10 en MyAnimeList, posicionándose como el anime mejor valorado de la historia. Con ese antecedente, la gran pregunta es si su segunda temporada logrará superar ese récord y continuar consolidándose como una obra de referencia dentro del género.