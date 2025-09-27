GTA 6 podría tener un precio más bajo de lo esperado, según estas filtraciones

Recientes filtraciones han revelado posibles detalles sobre el costo de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de la década. Aunque todavía no existe confirmación oficial por parte de Rockstar Games, todo apunta a que el precio inicial podría sorprender a los fanáticos.

¿CUÁNTO COSTARÁ LA EDICIÓN ESTÁNDAR DE GTA VI?

Según rumores recientes, la versión estándar de GTA VI tendría un precio cercano a los 70 dólares, alineándose con lo que ya hemos visto en otros lanzamientos AAA de los últimos años. Sin embargo, otras filtraciones sugieren que en ciertos países europeos el costo podría rondar los 99 francos suizos, es decir, unos 112 dólares, lo que ha generado dudas sobre cuál será la cifra real.

En cuanto a las ediciones especiales, se especula que Rockstar planea ofrecer versiones Deluxe, Premium y Collector´s con precios que oscilarían entre 100 y 130 dólares. Estas incluirían extras digitales, bonificaciones en el modo online, acceso anticipado y hasta artículos físicos exclusivos.

¿CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES LOS PEDIDOS ANTICIPADOS?

Todo apunta a que los preorders de GTA VI comenzarán a principios de 2026, aunque todavía no hay fecha confirmada. La estrategia de Rockstar sería lanzar la preventa junto con una campaña de marketing masiva en los meses previos al estreno.

El juego tenía planeado su lanzamiento original para finales de 2025, pero Rockstar y Take-Two anunciaron un retraso el 2 de mayo de 2025. Finalmente, la nueva fecha marcada en el calendario es el 26 de mayo de 2026. La compañía explicó que necesitaba más tiempo para pulir gráficos, narrativa y rendimiento, asegurando así una experiencia que cumpla con los altos estándares de la saga.

LO QUE SABEMOS DEL JUEGO HASTA AHORA

Las filtraciones también apuntan a que GTA VI estará ambientado en el estado ficticio de Leonida, con Vice City como la ciudad principal, rodeada de costas, zonas rurales y entornos naturales. La historia tendrá dos protagonistas: Lucia Caminos y Jason Duval, quienes estarán envueltos en una trama de crimen, persecuciones y conspiraciones.

Además, se espera un mapa mucho más grande que el de GTA V, con un nivel de detalle superior en físicas, interacciones y ambientación, lo que promete una experiencia aún más inmersiva.