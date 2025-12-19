Héroe de Bondi Beach recibe más de 2.1 millones de euros por su valentía en Sídney

Ahmed al Ahmed, residente de Sídney y de origen sirio, ha sido reconocido internacionalmente tras recibir un cheque por más de 2.1 millones de euros (unos 2.4 millones de dólares) como muestra de apoyo y gratitud por su valiente intervención durante el ataque ocurrido en Bondi Beach, en el marco de las celebraciones de la festividad judía de Janucá.

La entrega del dinero se realizó esta semana y quedó registrada en video por el influencer Zachery Dereniowski, quien compartió el emotivo momento en redes sociales junto con mensajes de solidaridad y reconocimiento hacia al Ahmed.

UNA CAMPAÑA SOLIDARIA DE ALCANCE GLOBAL

La suma fue reunida a través de una campaña internacional de donaciones en la que participaron cerca de 43 mil personas de distintos países. Los donantes destacaron el coraje, la empatía y el compromiso humano demostrados por Ahmed al Ahmed tras los trágicos hechos ocurridos el pasado domingo.

The moment Ahmed Al Ahmed learned that people around the world had raised 2.5 million Australian dollars in gratitude for his heroic actions during the Bondi attack.

Humanity still shows up.

pic.twitter.com/R1xwqNJO3g — Restoring Your Faith in Humanity (@HumanityChad) December 19, 2025

EL ATAQUE QUE CONMOCIONÓ A BONDI BEACH

El episodio que convirtió a al Ahmed en una figura pública se produjo cuando dos hombres armados irrumpieron en el área donde se desarrollaban las celebraciones de Janucá.

Según reportes de los asistentes, alrededor de dos mil personas se encontraban reunidas en el lugar en el momento del ataque.

El saldo del hecho fue de al menos 15 personas fallecidas y más de 40 heridas, lo que generó una profunda conmoción tanto en Australia como a nivel internacional.