  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 19 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Héroe de Bondi Beach recibe más de 2.1 millones de euros por su valentía en Sídney

La entrega del dinero se realizó esta semana y quedó registrada en video por el influencer Zachery Dereniowski

Dic. 19, 2025
El acto de valentía ayudó a evitar más pérdidas humanas.
El acto de valentía ayudó a evitar más pérdidas humanas.

Ahmed al Ahmed, residente de Sídney y de origen sirio, ha sido reconocido internacionalmente tras recibir un cheque por más de 2.1 millones de euros (unos 2.4 millones de dólares) como muestra de apoyo y gratitud por su valiente intervención durante el ataque ocurrido en Bondi Beach, en el marco de las celebraciones de la festividad judía de Janucá.

La entrega del dinero se realizó esta semana y quedó registrada en video por el influencer Zachery Dereniowski, quien compartió el emotivo momento en redes sociales junto con mensajes de solidaridad y reconocimiento hacia al Ahmed.

UNA CAMPAÑA SOLIDARIA DE ALCANCE GLOBAL

La suma fue reunida a través de una campaña internacional de donaciones en la que participaron cerca de 43 mil personas de distintos países. Los donantes destacaron el coraje, la empatía y el compromiso humano demostrados por Ahmed al Ahmed tras los trágicos hechos ocurridos el pasado domingo.

EL ATAQUE QUE CONMOCIONÓ A BONDI BEACH

El episodio que convirtió a al Ahmed en una figura pública se produjo cuando dos hombres armados irrumpieron en el área donde se desarrollaban las celebraciones de Janucá.

Según reportes de los asistentes, alrededor de dos mil personas se encontraban reunidas en el lugar en el momento del ataque.

El saldo del hecho fue de al menos 15 personas fallecidas y más de 40 heridas, lo que generó una profunda conmoción tanto en Australia como a nivel internacional.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
VIDEO | El anuncio de Navidad que ha conmovido a miles en TikTok; la historia del abuelo que falta en la cena
Viral

VIDEO | El anuncio de Navidad que ha conmovido a miles en TikTok; la historia del abuelo que falta en la cena

Diciembre 19, 2025

Las marcas buscan en estas fechas maneras creativas de conectar con la audiencia; Movistar muestra el papel de la tecnología en los recuerdos

JoJo´s Bizarre Adventure: Steel Ball Run ya tiene fecha de estreno y nuevo tráiler
Viral

JoJo´s Bizarre Adventure: Steel Ball Run ya tiene fecha de estreno y nuevo tráiler

Diciembre 19, 2025

La Parte 7 del anime estará a cargo nuevamente del estudio David Production y se estrenará de forma exclusiva a nivel mundial a través de Netflix

Esto es lo que se sabe hasta el momento de los documentos del caso Jeffrey Epstein liberados por la Casa Blanca
Viral

Esto es lo que se sabe hasta el momento de los documentos del caso Jeffrey Epstein liberados por la Casa Blanca

Diciembre 19, 2025

La divulgación de archivos federales sobre el financista acusado de abuso sexual expone miles de páginas con información inédita