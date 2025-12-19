VIDEO | El anuncio de Navidad que ha conmovido a miles en TikTok; la historia del abuelo que falta en la cena

Se acerca la Navidad y con ella cientos de campañas publicitarias en internet y otros medios que buscan concientizar al consumidor sobre la importancia de la fecha y al mismo tiempo vender un producto.

Y entre todos estos anuncios este año ha resaltado uno de Movistar que ya se ha convertido en uno de los videos más comentados y compartidos en TikTok y otras redes sociales, pues retrata de manera clara la primera Navidad de una familia tras la pérdida del abuelo, una experiencia con la que muchos se han sentido identificados.

SACA LOS PAÑUELOS Y DATE TIEMPO DE VER EL VIDEO

El video comienza con una de las nietas viendo un video del abuelo donde este le pide animarse a cantar en la cena de Navidad, ya que, dice, lo hace muy bien y serviría para ambientar el momento.

Después el papá de la joven, e hijo del abuelo, aparece y le dice "yo también lo extraño". Para luego pasar a la escena de la familia reunida en Navidad recordando diferentes momentos que vivieron junto al abuelo.

A lo largo del anuncio, la familia intenta seguir con la celebración, aunque la emoción está presente en cada gesto.

Es entonces cuando la tecnología cobra un papel clave: los personajes comienzan a revisar audios, videos y mensajes de voz que el abuelo había enviado en vida. Al escucharlo de nuevo, contando anécdotas, haciendo bromas o enviando felicitaciones, su presencia vuelve a sentirse en la habitación.

Uno de los momentos más conmovedores ocurre cuando, alrededor de la mesa, la familia reproduce uno de esos mensajes. Nadie habla, algunos sonríen con nostalgia y otros no pueden contener las lágrimas.

No se trata de "reemplazar" al abuelo, sino de recordarlo juntos, de hacerlo parte de la cena a través de los recuerdos que dejó guardados.

@movistar_es La red que nos une En esta época recordamos los momentos que nos conectan con quienes más queremos. En cada llamada y cada risa, Movistar ha estado cerca de lo que importa. En 2026, seguiremos contigo para que sigas conectando con lo que te hace feliz. ¡Felices fiestas! ? sonido original - Movistar España

EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA AL MANTENER VÍNCULOS EMOCIONALES

El anuncio no se centra en vender un producto concreto, sino en transmitir un mensaje claro: la tecnología puede ayudar a mantener vivos los vínculos emocionales, incluso cuando alguien ya no está físicamente.

Esa combinación de duelo, memoria y amor familiar es lo que ha provocado que el video se vuelva viral y que muchos usuarios en TikTok confiesen que no pudieron verlo sin llorar.

De esta forma Movistar logra tocar una fibra universal como lo es el vacío que dejan quienes amamos y la importancia de recordarlos, especialmente en Navidad.