Las Huntrix se presentarán en el espectáculo de medio tiempo del juego navideño de la NFL

Netflix volverá a apostar fuerte por el entretenimiento en Navidad con la transmisión de los partidos especiales de la NFL y un espectáculo de medio tiempo que promete robarse reflectores. En esta ocasión, el rapero Snoop Dogg encabezará el show principal, acompañado por artistas invitados, entre ellos el grupo HUNTRIX, integrado por las cantantes Ejae, Rei Ami y Audrey Nuna.

El espectáculo, titulado Snoop´s Holiday Halftime Party, se presentará durante el segundo partido del día, entre los Detroit Lions y los Minnesota Vikings.

HUNTRIX SE SUMA AL SHOW DE MEDIO TIEMPO

Las integrantes de HUNTRIX, conocidas por su participación en el proyecto musical KPop Demon Hunters, formarán parte de los invitados especiales que compartirán escenario con Snoop Dogg. Durante el espectáculo, el rapero interpretará algunos de sus mayores éxitos, mientras que las artistas aportarán un toque de pop y K-pop a la celebración navideña.

A ellas también se sumará la cantante de música country Lainey Wilson, ampliando la diversidad musical del evento.

KELLY CLARKSON ABRIRÁ LA JORNADA NAVIDEÑA DE LA NFL

El día arrancará con la presentación de Kelly Clarkson, quien dará inicio a la transmisión de Netflix interpretando su exitoso tema navideño Underneath the Tree, incluido en su álbum Wrapped in Red.

Clarkson, originaria de Texas y seguidora de los Dallas Cowboys, se presentará minutos antes del inicio del partido entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders, programado para la 1:00 de la tarde, hora del Este.

FECHA Y HORA PARA VER EL MEDIO TIEMPO

El duelo entre Lions y Vikings comenzará a las 4:30 p.m. ET desde el U.S. Bank Stadium de Minneapolis. De acuerdo con la duración habitual del primer tiempo, se estima que el espectáculo de medio tiempo encabezado por Snoop Dogg y con la participación de HUNTRIX se lleve a cabo entre las 5:45 y 6:00 p.m. ET, aunque el horario exacto dependerá del desarrollo del partido.

Tanto el partido entre Cowboys y Commanders como el de Lions y Vikings, así como todas las presentaciones musicales, se podrán ver exclusivamente a través de Netflix.

La plataforma permite acceder a transmisiones deportivas en vivo con cualquiera de sus planes activos, incluido el plan con anuncios.

UN DÍA FESTIVO PARA LA NFL Y EL STREAMING

La combinación de fútbol americano y música convierte al Christmas Gameday de la NFL en uno de los eventos más llamativos de la temporada regular, correspondiente a la Semana 17. Con artistas de distintos géneros y una producción especial, Netflix busca repetir el impacto que logró el año pasado con su espectáculo navideño.

La participación de HUNTRIX marca además un nuevo cruce entre la NFL y el pop internacional, ampliando el alcance del evento más allá de los aficionados al fútbol americano.