Esto es lo que se sabe hasta el momento de los documentos del caso Jeffrey Epstein liberados por la Casa Blanca

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó este viernes la liberación de cientos de miles de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. El vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, confirmó que el primer lote incluye fotografías, audios y expedientes de múltiples investigaciones federales, y adelantó que habrá más entregas en las próximas semanas.

Desde horas antes, funcionarios de la Casa Blanca reconocieron que la publicación podría generar controversia, aunque insistieron en que no existe evidencia que vincule al presidente Donald Trump con actos ilegales.

ARCHIVOS EXTENSOS, DIFÍCILES DE REVISAR

Los documentos fueron publicados en el sitio del Departamento de Justicia dentro de la llamada "Biblioteca Epstein". Sin embargo, periodistas y legisladores señalaron que la plataforma no es funcional para búsquedas, pese a que la ley exige que los archivos sean consultables de manera sencilla.

El enorme volumen de información que incluye registros del FBI, del Buró de Prisiones y del gran jurado hará que el análisis completo tome semanas.

FUERTES CENSURAS Y CRÍTICAS AL DOJ

Una de las principales polémicas surgió por el nivel de edición aplicado a los documentos. El Departamento de Justicia reconoció haber eliminado más de mil 200 nombres de víctimas y familiares, así como información que consideran protegida por privilegios legales.

No obstante, senadores como Chuck Schumer y legisladores como Ro Khanna acusaron que la publicación viola el espíritu de la ley, al incluir páginas completamente tachadas y retener materiales que, aseguran, no deberían estar ocultos. Incluso se mencionó la posibilidad de acciones legales si no se divulga la totalidad de los archivos no clasificados.

FOTOGRAFÍAS DE FIGURAS PÚBLICAS REAVIVAN EL DEBATE

Entre los materiales difundidos destacan nuevas imágenes del expresidente Bill Clinton junto a Epstein y Ghislaine Maxwell, algunas de ellas en piscinas y jacuzzis, así como fotografías donde aparece con el actor Kevin Spacey. También se publicaron imágenes de Epstein con Michael Jackson.

Clinton negó nuevamente cualquier conocimiento de los crímenes de Epstein y afirmó haber roto relación con él años antes de que salieran a la luz las acusaciones. Hasta ahora, ninguna de las figuras mencionadas ha sido acusada formalmente en relación con el caso.

SIN PRUEBAS DE CHANTAJE NI NUEVAS IMPUTACIONES

El Departamento de Justicia reiteró que, tras revisar los documentos, no ha encontrado evidencia creíble de que Epstein haya chantajeado a figuras prominentes ni elementos suficientes para abrir nuevas investigaciones penales. Esta postura ha generado frustración entre sectores que exigen responsabilidades adicionales.

Reportes periodísticos detectaron que algunas fotografías muestran fallas en las censuras: en ciertos casos, rostros aparecen ocultos en una imagen y visibles en otra, incluso dentro del mismo expediente. Funcionarios del DOJ admitieron que la prisa por cumplir el plazo pudo provocar errores.

UN MOMENTO CLAVE PARA LAS SOBREVIVIENTES

Uno de los puntos más relevantes de la liberación fue la confirmación documental de una denuncia presentada en 1996 por la artista Maria Farmer, una de las primeras víctimas en acudir a las autoridades. Un archivo del FBI describe una acusación por pornografía infantil contra Epstein, validando el testimonio que Farmer sostuvo durante décadas.

Su hermana, Annie Farmer, calificó la revelación como "emocional y devastadora", al confirmar que las autoridades tuvieron conocimiento del caso muchos años antes de que Epstein enfrentara cargos formales.

UN EXPEDIENTE QUE SEGUIRÁ CRECIENDO

Aunque la publicación no implica consecuencias judiciales inmediatas, el contenido de los archivos ha reavivado el debate político, la indignación pública y las exigencias de justicia para las víctimas. El Departamento de Justicia prevé liberar más documentos en las próximas semanas, mientras el Congreso evalúa si el Gobierno cumplió plenamente con la ley.

El caso Epstein, lejos de cerrarse, vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública en Estados Unidos.