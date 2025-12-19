JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run ya tiene fecha de estreno y nuevo tráiler

El próximo año pinta como uno de los más emocionantes para los fans del anime, y una de las noticias que más entusiasmo ha generado es el regreso de JoJo’s Bizarre Adventure. Tras años de espera, la aclamada saga tendrá por fin su adaptación animada de Steel Ball Run, considerada por muchos seguidores como una de las mejores partes de toda la obra creada por Hirohiko Araki.

La Parte 7 del anime estará a cargo nuevamente del estudio David Production y se estrenará de forma exclusiva a nivel mundial a través de Netflix. Junto al anuncio, la plataforma sorprendió al público con un nuevo tráiler que confirma la fecha oficial de estreno.

¿CUÁNDO SE ESTRENA JOJO´S PARTE 7?

Netflix confirmó que JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run llegará el 19 de marzo de 2026. Ese día se estrenará el primer episodio, el cual tendrá una duración especial de 47 minutos.

Este capítulo inicial adaptará por completo el llamado 1st Stage de la historia, que corresponde a los primeros 12 capítulos del manga y marca el arranque de la famosa carrera de caballos. La plataforma adelantó que la serie se dividirá en varias partes que se irán estrenando de forma progresiva a lo largo del año, un formato poco habitual que ya genera debate entre los fans.

UN TRÁILER QUE EMOCIONA A LOS SEGUIDORES

Además de revelar la fecha de estreno, Netflix compartió un nuevo póster promocional y un tráiler cargado de acción. En el adelanto se pueden ver escenas clave del primer episodio y la presentación de los nuevos protagonistas de la saga: Johnny Joestar y Gyro Zeppeli.

El avance ha sido bien recibido por la comunidad, ya que muchos consideran que la animación y el tono respetan fielmente el estilo del manga, aumentando la expectativa de que esta adaptación esté a la altura del material original.

DE QUÉ TRATA JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: STEEL BALL RUN

La historia de Steel Ball Run se sitúa en el año 1890 en Estados Unidos, donde está a punto de comenzar una carrera histórica: el primer campeonato de caballos que atraviesa todo el continente norteamericano.

Johnny Joestar, quien alguna vez fue un talentoso jinete pero quedó paralítico, decide participar tras conocer a Gyro Zeppeli, un hombre enigmático capaz de provocar fenómenos inexplicables. Al presenciar sus habilidades, Johnny recupera la esperanza y se une a él con el objetivo de ganar la competencia y obtener el premio de 50 millones de dólares.

Sin embargo, el recorrido de más de 4 mil kilómetros estará lleno de peligros, rivales inesperados y situaciones que pondrán a prueba tanto su resistencia física como su determinación.

UN ESTRENO QUE MARCA UN MOMENTO CLAVE PARA LA SAGA

La llegada de Steel Ball Run al anime representa uno de los momentos más importantes en la historia de JoJo’s Bizarre Adventure. Con una base de fans enorme y expectativas muy altas, Netflix y David Production apuestan por una adaptación ambiciosa que podría convertirse en uno de los grandes estrenos de 2026.