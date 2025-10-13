Hackers afirman haber vulnerado los sistemas internos de Nintendo

El grupo Crimson Collective asegura tener acceso a archivos confidenciales de franquiciaHackers afirman haber vulnerado los sistemas internos de Nintendo: crece la incertidumbre en la industria gamers icónicas como Super Mario y The Legend of Zelda

Una nueva polémica sacude al mundo de los videojuegos tras la supuesta filtración de información confidencial de Nintendo. Un grupo de hackers conocido como Crimson Collective asegura haber irrumpido en los sistemas internos de la compañía japonesa, obteniendo materiales sensibles relacionados con algunas de sus sagas más reconocidas.

SUPUESTO ACCESO A INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Según la declaración de los atacantes, el hackeo les habría permitido acceder a manuales técnicos, herramientas de desarrollo y archivos pertenecientes a franquicias como Super Mario Bros. y The Legend of Zelda. Para respaldar su versión, difundieron capturas de pantalla que mostrarían carpetas y repositorios internos de Nintendo. Sin embargo, hasta el momento la empresa no ha emitido ningún comunicado oficial ni se ha verificado la autenticidad del ataque.

Crimson Collective afirma además poseer datos sobre juegos inéditos, copias de seguridad y documentos administrativos. En una publicación reciente, el grupo escribió: "¿Quién dijo que no teníamos archivos de temas de Nintendo?", junto a una imagen que supuestamente evidencia el acceso a la red interna de la compañía.

ANTECEDENTES Y POSIBLES MOTIVACIONES

Este incidente se suma a otro ataque atribuido al mismo grupo, que previamente habría vulnerado los sistemas de Red Hat, empresa especializada en software de código abierto y servicios en la nube. Este patrón sugiere que los hackers estarían centrando sus esfuerzos en grandes corporaciones tecnológicas.

Pese a las afirmaciones, expertos en ciberseguridad y miembros de la comunidad tecnológica analizan las supuestas pruebas para determinar su validez. Hasta ahora, no se han presentado evidencias sólidas que confirmen el robo de información, ni hay indicios de que datos de clientes hayan sido comprometidos.

NINTENDO Y SU HISTORIAL DE FILTRACIONES

No sería la primera vez que la compañía enfrenta este tipo de incidentes. En el pasado, Nintendo ha lidiado con filtraciones de gran escala, como el famoso gigaleak, que reveló materiales inéditos de consolas como Nintendo 64, GameCube y Wii. En 2020, se reportó un fallo de seguridad que afectó a unas 300 mil cuentas de usuario, y más recientemente, el teraleak de Game Freak expuso archivos vinculados a proyectos no anunciados y empleados de la empresa.

UNA RESPUESTA CAUTELOSA Y RESERVADA

Históricamente, Nintendo adopta una postura prudente frente a este tipo de situaciones. La compañía realiza investigaciones internas antes de emitir cualquier declaración pública, con el fin de detectar posibles vulnerabilidades y reforzar la seguridad de sus plataformas. Solo tras completar ese proceso, suele compartir comunicados oficiales para aclarar la situación y tranquilizar a los usuarios.

Por ahora, la comunidad gamer permanece expectante ante una posible confirmación o desmentido por parte de Nintendo. Mientras tanto, la duda sobre la veracidad del supuesto ciberataque continúa generando debate y preocupación dentro de la industria.