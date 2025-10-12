  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 12 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

¿Final feliz? Pasajeros someten y golpean a un asaltante en un autobús

Los hechos se registraron en la autopista México-Puebla; se hicieron pasar por viajeros para cometer su fechoría. Les fue “como en feria”

Oct. 12, 2025
¿Final feliz? Pasajeros someten y golpean a un asaltante en un autobús

La delincuencia sigue siendo un problema social de raíces difíciles de lidiar, y permea en todos los sectores; ejemplo de ello, los asaltos a camiones de carga por diversas rúas federales y estatales, hechos donde muchas ocasiones los malvivientes salen airosos.

Sin embargo, un hecho que se volvió tendencia en redes sociales fue el asalto con resultado en contra para un par de asaltantes de camiones de pasajeros, pues a uno de ellos le propinaron tremenda golpiza, que fue necesaria la intervención policiaca para que los rescataran de la turba enardecida.

imagen-cuerpo

ASÍ SE REGISTRÓ EL ASALTO FRUSTRADO

Los hechos se registraron en la autopista México-Puebla, donde un camión de pasaje fue objeto de asalto, ya que dos tipos que se hicieron pasar por viajeros, intentaron despojar de sus pertenencias a los demás usuarios.

Sin embargo, en un momento dado, y debido al numeroso grupo de pasajeros, tomó por sorpresa a los pillos y los sometieron; además, les propinaron tremenda golpiza.

imagen-cuerpo

A raíz de lo ocurrido, uno de los asaltantes quedó inconsciente, por lo que fue llevado a recibir atención médica, en tanto que el otro amante de lo ajeno fue entregado a las autoridades federales.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Max lanza el tráiler de la segunda temporada de Fionna y Cake
Viral

Max lanza el tráiler de la segunda temporada de Fionna y Cake

Octubre 12, 2025

El multiverso vuelve a abrirse paso con más acción y caos emocional en la esperada secuela animada

Miary Zo llega a Tekken 8 en el nuevo DLC de diciembre 2025
Viral

Miary Zo llega a Tekken 8 en el nuevo DLC de diciembre 2025

Octubre 12, 2025

La luchadora mantiene una relación especial con dos lémures de cola anillada, quienes simbolizan su conexión con el mundo natural

Santoral de hoy, 12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad
Viral

Santoral de hoy, 12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad

Octubre 12, 2025

La Virgen del Pilar es símbolo clave de la fe católica en España y América Latina, con profunda raíz espiritual e histórica