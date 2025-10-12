¿Final feliz? Pasajeros someten y golpean a un asaltante en un autobús

La delincuencia sigue siendo un problema social de raíces difíciles de lidiar, y permea en todos los sectores; ejemplo de ello, los asaltos a camiones de carga por diversas rúas federales y estatales, hechos donde muchas ocasiones los malvivientes salen airosos.

Sin embargo, un hecho que se volvió tendencia en redes sociales fue el asalto con resultado en contra para un par de asaltantes de camiones de pasajeros, pues a uno de ellos le propinaron tremenda golpiza, que fue necesaria la intervención policiaca para que los rescataran de la turba enardecida.

ASÍ SE REGISTRÓ EL ASALTO FRUSTRADO

Los hechos se registraron en la autopista México-Puebla, donde un camión de pasaje fue objeto de asalto, ya que dos tipos que se hicieron pasar por viajeros, intentaron despojar de sus pertenencias a los demás usuarios.

Sin embargo, en un momento dado, y debido al numeroso grupo de pasajeros, tomó por sorpresa a los pillos y los sometieron; además, les propinaron tremenda golpiza.

A raíz de lo ocurrido, uno de los asaltantes quedó inconsciente, por lo que fue llevado a recibir atención médica, en tanto que el otro amante de lo ajeno fue entregado a las autoridades federales.