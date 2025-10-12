Miary Zo llega a Tekken 8 en el nuevo DLC de diciembre 2025

Bandai Namco continúa expandiendo el universo de Tekken 8 con la llegada de un nuevo personaje que promete sorprender a los fanáticos de la saga. Se trata de Miary Zo, una joven luchadora originaria de Madagascar, quien debutará oficialmente el 4 de diciembre de 2025 como parte del Season 2 Character Pass.

UNA NUEVA GUERRERA CON ESPÍRITU SALVAJE

Miary Zo es una combatiente de 18 años, apasionada por los animales y la naturaleza. Su estilo de pelea se inspira en los movimientos de distintas especies, lo que la llevó a desarrollar una técnica única basada en el Moraingy, un arte marcial tradicional africano, combinado con otras disciplinas del continente.

La nueva luchadora mantiene una relación especial con dos lémures de cola anillada llamados Vanilla y Cacao, quienes simbolizan su conexión con el mundo natural. Según su perfil oficial, mide 158 cm (5.2 pies) y su comida favorita es el Ravitoto, un plato típico de Madagascar.

FECHA DE LANZAMIENTO Y ACCESO ANTICIPADO

Los jugadores que posean el Season 2 Character Pass podrán disfrutar de Miary Zo en acceso anticipado el 1 de diciembre, mientras que su lanzamiento global estará disponible un día después, el 4 de diciembre de 2025. Su llegada vendrá acompañada del nuevo escenario Baobab Horizon, que promete ofrecer un entorno visualmente impactante y lleno de detalles inspirados en la naturaleza africana.

ACTUALIZACIONES Y CONTENIDO ADICIONAL

Antes del estreno de Miary Zo, Bandai Namco lanzará al personaje Armor King el 16 de octubre, con acceso anticipado el 13 de octubre para los jugadores con el pase de temporada. Se espera que ambos personajes lleguen con nuevas actualizaciones que ajusten el balance del juego, además de agregar ítems adicionales a la Tekken Shop, tal como ocurrió con la actualización 2.05, lanzada el pasado 2 de septiembre.

UN CIERRE DE AÑO PROMETEDOR PARA TEKKEN 8

Con la inclusión de Miary Zo y Armor King, Tekken 8 reafirma su compromiso de ofrecer experiencias frescas y personajes diversos que amplían el universo del juego. La incorporación de culturas y estilos de combate únicos, como el Moraingy de Madagascar, refleja la apuesta de Bandai Namco por enriquecer la franquicia con propuestas creativas y representativas del mundo real.