Viral

Max lanza el tráiler de la segunda temporada de Fionna y Cake

El multiverso vuelve a abrirse paso con más acción y caos emocional en la esperada secuela animada

Oct. 12, 2025
La locura del multiverso está de vuelta. Max presentó el tráiler oficial de la segunda temporada de Adventure Time: Fionna and Cake durante el panel de la Comic Con de Nueva York, confirmando que la nueva entrega de diez episodios se estrenará el jueves 23 de octubre. Los capítulos se lanzarán semanalmente hasta el 25 de diciembre.

NUEVAS MISIONES Y DILEMAS EXISTENCIALES

Esta nueva temporada retoma la historia después de los viajes dimensionales de Fionna y Cake, quienes se enfrentarán a nuevos desafíos, giros inesperados y una misión de alto riesgo encabezada por Huntress Wizard, cuya vida podría estar en peligro. Si la primera temporada rompió los límites del multiverso, esta segunda promete poner a prueba cuánto están dispuestos los héroes a sacrificar para mantenerlo unido.

UN ELENCO LLENO DE TALENTO

Madeleine Martin regresa como la voz de Fionna, acompañada por Roz Ryan y Ashly Burch. Además, la serie contará con una impresionante lista de estrellas invitadas que harán las delicias de los fanáticos del género, entre ellos Anna Akana, Dee Bradley Baker, Maria Bamford, Matthew Broderick, Kumail Nanjiani, Olivia Olson, Jeremy Shada, Hynden Walch y el propio creador Pendleton Ward.

Adam Muto vuelve a desempeñarse como showrunner y productor ejecutivo, manteniendo el equilibrio entre el caos cósmico y los momentos emocionales que caracterizan a la saga. La producción corre a cargo de Fred Seibert y Sam Register, en colaboración con Cartoon Network Studios.

MÁS HUMOR, COLOR Y NOSTALGIA PARA LOS FANS

El avance promete diálogos ingeniosos, paisajes oníricos y múltiples referencias al universo de Adventure Time, sin perder el enfoque en la peculiar relación entre Fionna y Cake. Todo apunta a que los jueves de otoño estarán dedicados a espadas, canciones y una gata lista para pelear en cualquier dimensión.

Brayam Chávez
