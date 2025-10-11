Esto es todo lo que debes saber antes de comprar el Virtual Boy para Nintendo Switch

El Virtual Boy, aquella consola experimental que Nintendo lanzó en 1995, vuelve a la vida con una propuesta renovada. Bajo el nombre Virtual Boy – Nintendo Classics, la compañía japonesa relanza su tecnología 3D más nostálgica a través del servicio Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión. Desde el 17 de febrero de 2026, los suscriptores podrán disfrutar de 14 de los 22 juegos originales en Switch y Switch 2, entre ellos Mario´s Tennis, Galactic Pinball y Teleroboxer.

Para disfrutar del característico 3D rojo y negro, Nintendo ofrecerá dos accesorios oficiales: una réplica premium del Virtual Boy por 79,99 € y un modelo de cartón estilo Labo por 19,99 €. Ambos son compatibles con los Joy-Con y se pueden reservar desde ya en la tienda oficial de Nintendo.

El modelo premium es una fiel recreación del dispositivo original, con mejoras ópticas y un soporte de mesa ideal para sesiones largas. El modelo de cartón, por su parte, es una alternativa ligera y económica para quienes solo quieren probar la experiencia sin gastar demasiado.

COMPATIBILIDAD CON SWITCH Y SWITCH 2

Tanto la versión premium como la de cartón funcionan en Nintendo Switch y Switch 2, y son compatibles con los mandos Joy-Con, Joy-Con 2 y Pro Controller. En Switch 2, el efecto 3D se ve más nítido gracias a su hardware mejorado, aunque la experiencia en la consola original sigue siendo excelente. Además, hasta cuatro jugadores pueden disfrutar del multijugador local, reviviendo el espíritu competitivo de los años 90.

SUSCRIPCIÓN Y DISPONIBILIDAD LIMITADA

El accesorio Virtual Boy solo funcionará con una suscripción activa al Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión (39,99 € anuales). Sin esta membresía, los juegos no estarán disponibles.

Las reservas ya están abiertas con stock limitado y una restricción de una unidad por cuenta, con el lanzamiento previsto para el 17 de febrero de 2026 en EE. UU. y Canadá, y posteriormente en Europa.

CATÁLOGO INICIAL: 14 CLÁSICOS IMPERDIBLES

El servicio debutará con una selección de 14 títulos que mezclan nostalgia, rarezas y diversión arcade:

Virtual Boy Wario Land

Mario´s Tennis

3D Tetris

Red Alarm

Jack Bros.

Galactic Pinball

Teleroboxer

Vertical Force

Mario Clash

Golf

Virtual Bowling

Insmouse no Kojo

Space Invaders: Virtual Collection

V-Tetris

Nintendo también adelantó que más juegos se añadirán en futuras actualizaciones, manteniendo el espíritu de su catálogo retro.

LOS 8 JUEGOS IMPRESCINDIBLES

Si no sabes por dónde empezar, estos son los títulos más recomendados:

Virtual Boy Wario Land – plataformas clásico con gran diseño de niveles.

– plataformas clásico con gran diseño de niveles. Mario´s Tennis – diversión directa y multijugador.

– diversión directa y multijugador. 3D Tetris – el puzle de siempre con profundidad.

– el puzle de siempre con profundidad. Red Alarm – shooter técnico y desafiante.

– shooter técnico y desafiante. Jack Bros. – acción y carisma con estilo propio.

Panic Bomber – mezcla entre Tetris y Bomberman.

Space Squash – tenis espacial con giros inesperados.

Nester´s Funky Bowling – bolos casuales para jugar en pareja.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE USO

Nintendo recomienda sesiones cortas de entre 15 y 20 minutos, ya que el efecto 3D rojo puede provocar fatiga visual o mareos. El dispositivo no está recomendado para menores de 7 años ni para personas sensibles a la luz o la profundidad visual.

El modelo de cartón no admite auriculares con cable, por lo que se recomienda usar dispositivos inalámbricos para una mejor experiencia sonora.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA LOS FANS RETRO

El regreso del Virtual Boy es un homenaje a uno de los experimentos más curiosos de Nintendo. Ya sea con la versión económica de cartón o la edición premium, este accesorio promete una experiencia nostálgica ideal para coleccionistas y amantes de los clásicos.

Si quieres redescubrir títulos como Wario Land o V-Tetris con una nueva perspectiva, este es el momento perfecto para reservar tu accesorio y prepararte para el viaje retro que llegará en febrero de 2026.