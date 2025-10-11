Goku SSJ4 llega a Dragon Ball FighterZ, reviviendo así el contenido del juego

Siete años después de su lanzamiento, Dragon Ball FighterZ sigue demostrando que aún tiene mucho por ofrecer. Durante el evento EVO Francia 2025, Arc System Works sorprendió a los fans al anunciar que Goku Super Saiyan 4, inspirado en su versión de Dragon Ball Daima, se unirá al plantel de luchadores en la primavera de 2026.

UN REGRESO INESPERADO QUE REVIVE EL ENTUSIASMO

Aunque muchos pensaban que el ciclo de contenido del popular título de lucha había llegado a su fin, el anuncio demuestra lo contrario. Dragon Ball FighterZ, lanzado originalmente en 2018 y disponible en PC, PS4, PS5, Xbox, Switch y Steam Deck, recibirá una nueva actualización de equilibrio el 12 de octubre de 2025.

Esta versión promete ajustes en la jugabilidad que ofrecerán mayor profundidad estratégica y nuevas posibilidades en los combates. Las notas completas del parche estarán disponibles el mismo día de su lanzamiento.

UNA ACTUALIZACIÓN CON SABOR A NOSTALGIA

Arc System Works confirmó que todos los personajes recibirán modificaciones, lo que permitirá redescubrir el juego desde nuevas perspectivas. Además, se introducirá una mecánica mejorada en el sistema Z-Reflect, que podría cambiar por completo el rumbo de las batallas más intensas.

El anuncio llega justo cuando Dragon Ball Sparking! ZERO celebra su primer aniversario, recordando a los fans que FighterZ aún tiene vida para rato. "La lucha está muy lejos de terminar", aseguró el estudio, dejando claro que el título seguirá evolucionando.

GOKU SUPER SAIYAN 4: EL REGRESO DE UNA LEYENDA

El gran atractivo de esta actualización es sin duda la llegada de Goku Super Saiyan 4, una de las transformaciones más queridas por los fans. Su inclusión representa no solo un guiño nostálgico, sino también una oportunidad para atraer de nuevo a los jugadores que habían dejado el título de lado.

Aunque la fecha exacta de lanzamiento del personaje aún no se ha confirmado, se espera que esté disponible en primavera de 2026, acompañado posiblemente por un nuevo Pase de Temporada que podría incluir a Gohan Bestia y Piccolo Naranja.

UN 2025 CARGADO DE NOVEDADES PARA LOS FANS DE DRAGON BALL

Entre el anuncio de Dragon Ball FighterZ y los proyectos que prepara Spike Chunsoft con Sparking! ZERO, los seguidores del universo creado por Akira Toriyama pueden estar tranquilos: la franquicia sigue más viva que nunca.

Con la llegada de Goku SSJ4, el juego de Arc System Works no solo recupera la atención de la comunidad, sino que se consolida como uno de los títulos de pelea más longevos y queridos del género.